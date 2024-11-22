酒精陷阱｜台男頻繁飲酒「腳痛到無法走動」　患股骨頭缺血性壞死

一名29歲的陳先生平時社交飲酒頻繁，因右腳劇痛無法行走，就醫經診斷罹患股骨頭缺血性壞死，需接受手術治療。要避免此類疾病，建議儘早調整生活習慣，控制酒精攝取量、戒煙、減重並適量補充鈣質。



台灣衛生福利部桃園醫院骨科醫師陳俞旭表示，股骨頭缺血性壞死（Avascular Necrosis, AVN）是由於骨組織血液供應不足，導致細胞死亡與骨組織壞死的疾病。這個疾病初期的症狀通常是關節部位輕微疼痛，患者容易忽視；待病程進展，股骨頭嚴重損壞時，才會感到劇痛和行走困難。

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陳俞旭指出，股骨頭位於髖關節內，負責支撐人體上半身重量，因供應該部位的血管數量較少，一旦血流受阻，就會導致股骨頭壞死。股骨頭缺血性壞死的成因多樣，長期或過量飲酒、長期使用類固醇、髖關節創傷、血液疾病、代謝性疾病甚至生活習慣等都會增加風險。

陳俞旭說明，過量飲酒是造成股骨頭缺血性壞死的重要原因之一。長期飲酒會導致血液黏稠度上升，微血管阻塞的風險增高，且酒精代謝產物對骨細胞具有毒性，進一步削弱骨組織的修復能力，使骨骼逐漸壞死。此外，酒精會引發脂肪栓塞，導致微血管堵塞，影響股骨頭的血液供應。長期處於這種情況下，骨組織的壞死是不可避免的。

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另外，股骨頭缺血性壞死的風險因素還包括長期或高劑量服用類固醇。許多慢性病患者需靠類固醇控制病情，但類固醇會改變脂肪代謝，容易在血管內形成脂肪栓塞，加上類固醇會抑制成骨細胞，削弱骨組織的修復機制。再者，髖關節脫臼或骨折等創傷，血液疾病如鐮刀型紅血球貧血、慢性病如糖尿病患者的微血管病變等，皆可能導致血液供應受限，增加股骨頭壞死的風險。

陳俞旭解釋，當患者因股骨頭缺血性壞死前來就診時，治療方法需依病程及年齡調整。早期患者可選擇保守療法，如藥物減緩疼痛、物理治療維持關節活動度及高壓氧治療以促進血管新生。然而，當病情惡化到無法藥物緩解疼痛，甚至影響行動力時，就可能需接受手術。

對於病程較早的患者，醫師會建議進行「中心減壓術」，透過手術減輕骨內壓力並促進血液循環；若病情中期則可進行「骨移植術」，利用健康骨骼支撐受損股骨頭的結構並提升血流供應。對於晚期患者，尤其當骨壞死嚴重且影響日常生活時，則需考慮進行全髖關節置換術，將受損骨骼替換成人工關節，恢復正常行動能力。

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在治療的同時，預防股骨頭缺血性壞死也應成為日常健康管理的一部分！台灣桃園醫院護理師廖翔宇提醒，養成良好生活習慣是預防此病的關鍵。首先，應避免過度飲酒，男性每日酒精攝取量不應超過10克，約等於一杯紅酒。吸煙者也應考慮戒煙，因為尼古丁會收縮血管，影響血流供應，增加缺血壞死的風險。飲食方面，需攝取足夠的鈣質與維他命D，以保持骨骼健康。此外，長期使用類固醇的患者應在醫師指導下用藥，避免自行長期服用以降低風險。

廖翔宇進一步指出，若有股骨頭缺血性壞死的家族病史，或已經出現髖部疼痛及跛行，應盡早就醫，以期達到早期診斷、早期治療的效果，防止病情惡化。

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