鯁喉｜魚骨鯁喉不能吞飯、喝醋？感咽喉異物可試咳嗽醫教處理步驟

吃到魚刺該趕快吞飯？還是喝醋？都不是！如果這樣做不僅會刺傷，甚至可能致命。上海東方衛視一位知名主持人百克力，日前突然消失好幾天，才傳出他是腹痛緊急送醫，經電腦斷層檢查（CT），發現竟是吃魚被長達4.4厘米的魚刺刺穿胃，還刺到了肝，讓他痛到直喊：「生不如死！」



百克力日前在工作時點了一道江水魚來吃，當天下午就出現腹痛的症狀，原以為是吃壞肚子，直到晚上痛到受不了趕赴武漢協和醫院急診。經電腦斷層檢查發現是胃被4.4厘米的魚刺刺穿，甚至插在胃外側的肝臟上。

魚骨鯁喉4大下意識錯誤行為（按圖👇👇👇）

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所幸緊急安排腹腔鏡手術，才搶救回來。百克力在影片部落格（VLOG）中分享這次的親身經歷，呼籲大家進食時要細嚼慢嚥，避免發生類似的意外。

吃到魚刺別輕忽 嚴重可能致命

台灣嘉義大林慈濟醫院耳鼻喉科醫師侯思任表示，臨床上常見吃進魚刺的患者除了發生梗喉，有時還會刺穿頸部肌肉造成深頸部感染、食道穿孔等併發症，雖然吃到魚刺很常見，但絕非小事，嚴重時甚至可能致命。

台灣侯思任醫師指出，除了像百克力這樣併發胃穿孔又刺到肝臟引起腹膜炎的案例，臨床上也常見魚刺穿透頸部肌肉引發深頸部感染。若深頸部感染侵犯到腦部、脊椎、縱膈腔等鄰近器官，感染擴散至全身引發敗血症，未及時處置的死亡率可高達50%。此外，也曾看過大腸被魚刺刺穿的案例。

吃到魚刺第一步：不要動

面對吃到魚刺的緊急狀況，台灣侯思任醫師強調，民眾切記不可吞飯或喝醋、喝水，應學習正確處理方式。他形容魚刺梗喉就像鐵釘釘在牆壁上，只能動手拔出來，若沒拔出來就做其他動作，只會讓魚刺刺得更深，情況更加嚴重。

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感到咽喉異物可試著咳嗽 若無效應速就醫

台灣侯思任醫師建議，若感到咽喉有魚刺異物時，應先停止動作，接著可試著咳嗽幾下，若魚刺只是黏附在黏膜表面，咳嗽可能使其彈出。但若咳嗽無效，就要盡快到附近的耳鼻喉科就診，只要魚刺沒有刺入更深，一般診所醫師都能將其夾出。

吃到魚刺持續不適 要保持空腹就醫

台灣侯思任醫師進一步說明，若魚刺已刺入較深部位如食道或胃，需要以內視鏡取出時，病人本來就應保持空腹，否則不僅會有嗆到的風險，反而浪費寶貴的搶救時間。因為一旦需要手術要採麻醉藥，倘若打麻醉必須要空腹最少6~8小時，若狀況變緊急，恐連麻醉都來不及施打，徒增處置的難度和風險。

如何擺脫慢性咽喉炎？（點圖👇👇👇）

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亞洲人吃魚習慣致使啃到魚刺風險高

台灣侯思任醫師提醒，亞洲人較常食用虱目魚、草魚、鱸魚等小型魚類，啃到魚刺的風險相對較高。反觀歐美國家多食用已去刺處理的大型魚扒，較少發生此類意外。

幼兒長者應避免進食多刺魚種

他呼籲幼兒和長者應盡量選擇魚刺少的大型魚類！侯思任說，他最近才剛為一名剛吃副食品的嬰兒看診，阿嬤說餵寶寶吃魚梗到魚刺，細問下發現阿嬤竟餵小寶寶吃多刺的虱目魚，讓在場的醫護人員都不知說什麼。所幸魚刺卡在很上方的位置，很快就夾除魚刺，讓寶寶迅速解除痛苦，希望大家不要忽略吃魚的風險。

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