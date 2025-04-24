古天樂患飛蚊症右眼視網膜穿窿　3因素致飛蚊症1症狀恐視網膜破裂

藝人古天樂透露，自己因為飛蚊症，眼前會出現黑線飛來飛去的情形，且右眼視網膜穿了洞，正在安排手術。



眼科醫師說明，其實不少人都會有飛蚊症問題，通常會是因為用眼過度、眼睛近距離工作或是晚上睡前使用電子產品太久有關。但若出現「閃變」會擔心有視網膜問題，建議做眼底檢查。

3類飛蚊症（按圖看清👇👇👇）

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台灣中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心眼科主治醫師田彭太說明，飛蚊症通常會出現眼睛看到許多黑影、包括點狀、長條等，且會忽大忽小、或多或少在飄散，通常在對比較大的情況下，像是光線比較亮、或是白色牆壁就會導致飛蚊症的症狀較為明顯，這幾乎是每個人都會有的，可說是一種眼睛的雜質。

田彭太提到，如果民眾有飛蚊症，其實會建議和平共存；但即便一般不影響生活的狀態下，可不用太過在意，醫師仍建議，要留意可能有視網膜破裂情形，有些會有「閃變」症狀，像是出現燈關掉或閃光感，就是視網膜拉扯的狀態，此時會建議進一步檢查。

飛蚊症小心視網膜破裂 醫：先用雷射將洞圍起來

田彭太指出，當視網膜有破裂時，建議需要盡快處理，若放久了，可能會變成視網膜剝離。醫師提醒，有時飛蚊症可能是單一退化症狀，但也可能是視網膜破洞或剝離，仍建議進行散瞳眼底檢查。

不過，古天樂自述因飛蚊症有視網膜破洞情況，田彭太說，破裂大部分會先是一隻眼睛、有些會兩隻眼睛都有，但程度不一。醫師建議，如果已經出現破洞，但仍在可控範圍，可使用雷射方式，將破洞圍起來，不要再擴散。

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眼睛雷射、手術後至少靜養2周 醫：不要揉眼

田彭太說明，在雷射或手術後，大抵都會建議至少先靜養2周，且不要進行過度劇烈的運動及搬重物，注意不要撞擊、也不要揉眼睛。醫師提到，若是雷射治療眼睛時，需要固定視網膜，可能要1至2周才會達到效果。

至於飛蚊症的治療，有些會以特定器材進行雷射，但田彭太表示，飛蚊症是不可逆的，因為雜質較難吸收，若沒有太過嚴重，可持續觀察。

田彭太提醒，有飛蚊症的年紀也因為電子產品普及，而有年齡下降的趨勢，只是普遍年輕人對於飛蚊症不會有太多反應，因此不見得會就醫，反而是40、50歲的個案比較多會求醫。

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田彭太指出，飛蚊症與用眼過度有關，包括近距離用眼工作、以眼睛進行較精密的工作或是晚上睡前使用電子產品的時間相當長，都可能影響飛蚊症的發生，因此要特別留意用眼習慣跟時間。

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