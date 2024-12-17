護眼｜視力突然喪失恐眼中風？視網膜動脈阻塞把握黃金搶救6小時

民眾若經歷1、2次突然間視力喪失、每次時長約5至10分鐘，務必提高警覺，這恐是眼中風前兆！台灣朱智盟眼科診所院長朱智盟醫師表示，視網膜靜脈阻塞又俗稱為「眼中風」，多數患者因高血壓而病發，如未及時就醫治療，後續恐造成青光眼、黃斑部水腫發生。



眼中風以視網膜靜脈堵塞最常見 高血壓患者尤其小心

眼中風一般可區分為視網膜靜脈阻塞（RVO）及視網膜動脈阻塞（RAO）這2類型，台灣朱智盟醫師分析，大部分眼中風是指視網膜靜脈阻塞，根據診間臨床觀察，視網膜靜脈阻塞也比視網膜動脈阻塞發生人數多，原因大多與高血壓有關。患者一旦血壓不穩、突然升高會造成缺血性的靜脈阻塞，此時透過眼底照相可見靜脈旁邊出現很多出血點，使用眼科光學斷層掃描（OCT）則會發現，患者常伴隨有黃斑部視網膜水腫情形，導致視力突然下降。

▼眼中風3大先兆（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 5

相關文章：【眼中風】眼皮黃斑瘤唔痕唔痛因膽固醇高！眼中風3大先兆會致盲

台灣朱智盟醫師進一步解釋，視網膜靜脈阻塞又依照症狀區塊，分成中央靜脈阻塞（CRVO）及分支靜脈阻塞（BRVO）。中央靜脈阻塞主要是中心視網膜靜脈形成血栓而導致阻塞，其會造成血管內靜脈壓升高，引起出血、水腫和棉絮狀斑，且大部分視網膜通常都會受到影響，患者單側視力往往會突然喪失，但不會疼痛。分支靜脈阻塞則是中央靜脈的小靜脈分支發生阻塞，因此僅有阻塞部位會受到影響，視力喪失速度不如中央靜脈阻塞來的突然。

患者一旦發生眼中風，後續應留意併發症，特別是中央靜脈阻塞的族群，在病發後百日容易出現青光眼，台灣朱智盟醫師說明，主要是眼中風造成缺氧後恐新生血管性青光眼；另外，患者也會因黃斑部缺氧現象導致眼壓升高，進而增加黃斑部水腫發生機會，為了預防併發症出現，通常會建議患者接受雷射治療，以除後患。

眼中風原因、8大高危險族群（按圖👇👇👇）

+ 10

相關文章：眼睛健康｜認清眼中風3大先兆 揭8大高危族群 可視為腦中風前兆

台灣朱智盟醫師分享案例，1名68歲女性，111年8月初次就診，左眼有空翳血管（Ghost vessel），證明有分支靜脈阻塞，黃斑部厚度342、水腫，視力0.4；進行白內障手術後視力只到0.5。2023年7月起進行3次導航雷射，3次玻璃體內注射（IVI），厚度降到284，視力改善。於2024年10月再度回診，發現黃斑部厚度又腫到424，視力掉到0.2，目前進行第2療程的導航加玻璃體內注射，第1次打完後，厚度降到399，視力進步到0.5，目前仍持續追蹤觀察。

台灣朱智盟醫師指出，臨床治療上以往會採取雷射方式處理，如今有藥物注射治療模式出現，現在除了雷射外則會搭配注射新生血管抑制劑，降低黃斑部水腫的問題。由於眼中風病程相當快速，臨床觀察患者常會伴隨嚴重黃斑部水腫，但透過打針治療後，預後效果比處理黃斑部病變、糖尿病視網膜病變還良好。

▼眼球過早老化易得4大疾病（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 18

相關文章：近視｜800度眼齡如同80歲 深近視易致4大眼疾視網膜剝離高10倍？

視網膜動脈阻塞視力突然下降 應把握黃金搶救6小時

然而，若是出現視網膜動脈阻塞（RAO）更要把握黃金救援時機送醫，台灣朱智盟醫師提到，人體中多數血栓來自心臟，當心臟瓣膜不全、頸動脈硬化的時候會產生心臟血栓、頸動脈血栓，還有動脈硬化掉落在血管中的血栓，造成小血管阻塞，若不幸堵塞到視網膜動脈，便形成視網膜動脈阻塞。

台灣朱智盟醫師強調，視網膜動脈阻塞是屬於急症，發生時視網膜黃斑部上看起來會非常紅，也就是櫻桃紅斑（Cherry red spot），患者視力會突然急遽下降，發現後最好趕在6小時內就醫，透過血栓溶解劑疏通血管，否則恐面臨失明風險。

相關文章：【護眼食物】抗氧化防藍光眼乾 護眼10種食物牛肉檸檬番薯都得！👇👇👇

+ 26

最後，台灣朱智盟醫師提醒，臨床上很多患者往往曾經歷過1次眼中風後，因日常情緒不穩定、血壓拉高，又導致2次中風發生，因此本身若有心臟血栓、頸動脈硬化等心血管疾病者，加上具有高血壓、糖尿病、老年人、抽煙等危險因子，若生活中出現1、2次突然視力喪失，時間長達5至10分鐘，應盡快至眼科檢查。

延伸閱讀：

您有肌少症嗎？醫：肌少症自我評估量表 及早預測風險

糖尿病視網膜病變嚴重恐致失明！ 醫曝延緩病程1關鍵

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

