肩頸痛未必是姿勢或骨刺問題！源頭恐是腸胃發炎？中醫教4招自救

台灣34歲林先生是一位科技業工程師，長期肩頸僵硬、脖子卡卡，按摩、復健、熱敷樣樣做，卻怎麼樣也無法真正紓緩，不僅影響睡眠，連早上起床都覺得「頭是黏在脖子上」。



他抱著試試看的心態來中醫門診求助，台灣中醫師吳文誠觀察患者舌苔厚膩、氣色偏灰，詢問後發現近來三餐不定、常吃炸雞配啤酒，而且還有胃酸倒流的困擾。診斷後針對體質，選擇遠端取穴「足三里」，並搭配脾胃調理的處方，卻在針灸後幾分鐘，患者便大呼「欸，怎麼脖子變輕了？剛剛那個卡住的感覺好像不見了耶！」

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肩頸痠痛未必是姿勢或骨刺問題 源頭可能是腸胃在發炎

「這不是特例，而是在臨床中反覆出現的現象。」台灣吳文誠醫師指出，多數人認為肩頸痠痛來自姿勢不良或壓力累積，甚至是骨刺或椎間盤突出造成，但如果怎麼治療都沒改善，很可能問題根源不在肩頸本身，而是在「腸胃功能失調」這個看不見的地方。

中醫強調「內經外應」，許多慢性肩頸緊繃、沉重、痠脹，其實來自體內氣機阻滯。當脾胃功能低下，消化吸收能力變差，會導致氣血生化乏源，甚至痰濁、濕氣內生，這些體內「看不見的廢物」會沿著經絡上擾，特別容易聚集在肩頸部位，造成筋膜緊縮、肌肉張力異常。

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足三里是胃經重要穴位 針灸後促進氣血流動改善肩頸痠痛

足三里是胃經上的重要穴位，有調整消化、補氣健脾的作用，但它的效應不僅限於腸胃。當針刺足三里激活經絡循行，氣血流動加速，很多患者當下就會感覺肩膀「鬆開」、「變輕」，這不只是心理作用，而是真實的經筋張力釋放反應。

這種遠端對應的邏輯，其實就是中醫對「筋膜張力場」理解的應用。許多肩頸酸痛不是局部出問題，而是源頭在於整體張力的不平衡，腸胃功能的失調會造成整個身體氣血流動卡住，尤其表現在筋膜易緊繃的肩頸區。

「腸胃型」肩頸痠痛不能做表面功夫 須從調理腸胃功能入手

如果你有以下狀況，小心你的肩頸是「腸胃型」痠痛：

▸長期肩頸緊繃、按完很快又緊。

▸常吃油炸、重口味、冷飲，或暴飲暴食。

▸有胃酸倒流、脹氣、排便不順。

▸睡眠品質差，容易肩頸痠醒。

▸情緒壓力大，常覺得胸悶、悶氣上升。



很多人誤以為只要多按摩、多拉筋就能解決肩頸痠痛，但那只是「表面紓緩」，如果身體內部還在發炎、氣機還是卡住的，那痠痛就像被蓋住的火種，一燒再燒，根本無法根除。

真正有效的方法，是找出根源、全身調理，特別是從「腸胃功能」入手。健脾化濕、清熱疏肝，再配合遠端針刺與筋膜釋放技術，才能讓肩頸真正鬆開，從此不再反覆發作。

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肩頸痠痛來自腸胃失調、體內發炎 以下4個方法可自救

1. 每天按壓足三里穴位

位置在膝蓋下方約4橫指、脛骨旁邊，在附近尋找按下去會痠脹的點。每天按壓3～5分鐘，有助於健脾理氣、改善消化、紓解全身張力。

2. 溫熱養胃茶飲

如陳皮普洱茶、生薑紅棗茶，有助體內驅寒化濕、促進腸胃蠕動，對脾胃虛寒型肩頸痠痛特別有效。

3. 簡單伸展放鬆筋膜

每天花5分鐘做肩頸延展操，配合深呼吸，幫助放鬆筋膜、活絡氣血。也可用泡澡或熱敷背部方式幫助肌肉釋放張力。

4. 減少腸胃壓力的飲食習慣

少油炸、少冰品、細嚼慢嚥、晚餐不過飽，這些看似基本的小事，其實就是保護你筋膜與氣血運行的根本。

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中醫針灸快速找出痠痛源頭 就能針對體質病因對症處理

台灣吳文誠中醫師表示，能夠察覺肩頸痠痛與腸胃功能的深層關聯，也與他在臨床上堅持「當下有感」的診療風格有關。他常透過「測試、下針、立即檢驗」的方式，在現場快速找出肩頸痠痛與哪條經絡功能有關，並觀察針灸後的即時變化，幫助患者快速理解自身問題的源頭。

「很多人覺得中醫要慢慢調，才會有效，但如果當下就能對治療有感受，病人自然更願意繼續調理。」吳醫師強調，像足三里雖屬胃經，但也有患者透過針刺神門等非胃經穴位，獲得顯著改善，這證明不同體質與病因需要對應不同策略。找出真正與症狀關聯的經絡，對症處理，才能達到「根本調理＋當下有感」的雙重效果。

當然，民眾平時可以從文中介紹的居家保健法開始，例如按壓足三里、避免腸胃過度負擔、多做肩頸伸展等方式，幫助自己調整體質與肌肉張力。但若症狀持續未改善，仍建議尋求專業中醫師協助，找出個別經絡與臟腑的真正失衡點，才不會讓小毛病變成長期困擾。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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