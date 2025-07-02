長期頭痛吃止痛藥都好不了？恐是頸因性頭痛纏身3實用策略可預防

長期頭痛吃藥都好不了，恐是「頸椎」在發出的警訊！



不少人遭受頭痛之苦卻找不出原因，可能是被「頸因性頭痛」纏身，這類頭痛源自頸椎結構異常或神經壓迫，與長時間低頭、姿勢不良或頸部外力損傷有關，但許多患者誤以為是一般偏頭痛，不斷服用止痛藥卻效果有限，實則應從頸椎問題著手治療才好。

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「頸因性頭痛」有哪些症狀？

台灣復健科醫師王竣平表示，頸因性頭痛與一般頭痛有明顯區別，主要特徵包括單側頭痛且位置固定、疼痛從後頸部向上延伸至頭頂或眼窩周圍、脖子活動時感到僵硬或疼痛。

當壓迫頸部肌肉或關節時，頭痛症狀往往會加劇，且長時間維持同一姿勢後，如低頭使用電子產品或睡姿不良，症狀會更為明顯，部分患者還可能伴隨肩頸痠痛、頭暈或噁心等不適。

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「生活習慣」是頸因性頭痛的主要元凶

現代人的生活習慣與頸因性頭痛息息相關。王竣平解釋，長時間低頭使用手機或電腦的「低頭族」姿勢，使頸椎長期承受過大壓力，可能導致椎間盤受損或肌肉過度緊繃。

此外，久坐、壓力大或睡眠品質差的人容易出現頸部肌肉僵硬或發炎的情況，影響神經傳導進而引發頭痛，隨著年齡增長，頸椎關節退化或錯位、骨刺形成、椎間盤突出等問題也可能影響神經，導致頭痛症狀。

改善頸因性頭痛的實用3策略

針對頸因性頭痛，王竣平提供了幾項實用的改善策略：

- 調整姿勢，避免長時間低頭，將螢幕調整至眼睛水平位置，減少頸椎負擔。

- 每天用熱毛巾熱敷頸部10至15分鐘，配合適當按摩可幫助放鬆肌肉，減輕疼痛感。

- 規律進行的頸部伸展運動，有效減少頸部僵硬與疼痛。



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正確睡姿與專業治療 才能徹底解決頸因性頭痛

王竣平提醒，睡眠姿勢與枕頭選擇對頸椎健康至關重要，使用符合頸部曲線的枕頭並保持自然仰睡姿勢，可避免頸椎受壓。若頭痛症狀嚴重影響生活，應尋求復健科或物理治療師的專業協助，適當的治療介入能幫助患者徹底擺脫頸因性頭痛的困擾，重拾健康生活品質。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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