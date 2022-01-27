減肥｜3秒即知自己是否標準身型　營養師：減重應考慮這個因素

疫情之下人人注重健康，修身減磅也不再為了外表，更多時候是為了健康著想，就如號稱「全球最重少年」的Khaled Mohsen Al Shaeri，也為著健康考量由610公斤，大減至63公斤，出門不再需要用起重機幫助。眾所周知，飲食和運動是控制體重的兩大關鍵，其中飲食更佔七成重要性，但美食當前要戒口絕非易事，而且一旦過度節食捱餓，反而有機會為暴食埋下伏線，令體重反彈。有營養師就分享無需捱餓的減重方法，成效還相當理想，適合生活繁忙的都市人。



修身減磅也不再只為了外表，更多時候是為健康著想。（圖片：wikihow,womenshealthmag）

快速測試肥胖方法 需留意脂肪比例

想知道自己的身型是否標準，有部分人或會以BMI指數作為指標，但營養師 Arlene Frances 指，BMI 並非她最著重的數字，因為 BMI只是量度體重和身高的比例，但體重會受水份、骨量、肌肉量等因素影響。「最簡單的方法就是度腰圍，世界衛生組織建議成年女性的腰圍應維持在31.5吋以下，而成年男性則應維持在35吋以下。但詳細而言，要看脂肪比例才能真正確定自己是否有超重問題。要更加準確的話，可以再量度腰臀比例作為參考。」

Arlene 指，30歲以上女士的正常脂肪比例是20至27%，而男士則是18至25％。「脂肪比例過高，自然會影響健康，導致心血管疾病，但太少也不好，尤其對於女性，會影響荷爾蒙健康。」

營養師指，脂肪比例過高，自然會影響健康，導致心血管疾病，但太少也不好，尤其對於女性，會影響荷爾蒙健康。（圖片：Shutterstock）

減重方法眾多 惟減磅需同時維持均衡飲食

Arlene 指市面的減重方法有許多，最直接而有效的方法就是控制飲食，其中使用代餐就適合忙碌的都市人。「許多上班族難以預先在家中準備健康食物，又未必充份掌握到哪些食物最有營養，更遑論為自己準備一頓營養均衡的膳食。」而代餐正正能夠協助忙碌上班族定時定量地進食，不用捱餓之餘可以有效控制卡路里攝取量，更可確保營養均衡。不止是減重人士之選，同時也適合健康一族。

▼都市人輕鬆減肥小貼士▼

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Arlene 建議希望減重的人士先從代餐開始進行減磅，達至目標體重後再維持一段時間，然後便依靠均衡飲食來繼續控制體重，「這種做法，效果會更顯著，也是較容易成功的方法。」她同時提醒減重人士不能太貪心，一個月最多減4-6磅，「體重管理是長期維持和鍛煉，不能急功近利。」

營養師指最直接而有效的方法就是控制飲食，其中使用代餐就適合忙碌的都市人。（圖片：Shutterstock）

首要考慮代餐的營養成份 營養師指含益生菌更佳

選擇代餐時，Arlene建議要留意當中的營養成份。「看食物營養標籤時，首先要留意對人體最重要的營養素，例如蛋白質、碳水化合物、脂肪等是否足夠。其次就是是否有足夠的纖維素，幫助腸道蠕動。」Arlene 指，有加入益生菌的代餐尤佳，因為益生菌有效調節腸道健康，促進新陳代謝，除了可令皮膚更好看之外，亦能更全面地照顧身體所需。

至於蛋白質更是對體重控制不可或缺，「如果減肥期間只減少食量，但未有補充足夠的蛋白質，所減輕的磅數其實都只是肌肉量；而且缺少蛋白質會令新陳代謝率下降，一旦停止減重就容易復胖，且將更難減重。」此外Arlene亦建議需留意代餐當中是否有含過多化學添加劑，「如果化學添加劑過多，便不宜長期食用。」最後，她強調使用代餐之餘，如果能配合適量運動，即是每天做20至30分鐘的帶氧運動，並且休息充足，便能令減肥效果更加理想。

有加入益生菌的代餐尤佳，因為益生菌有有效調節腸道健康，促進新陳代謝，除了可令皮膚更好看之外，亦能更全面地照顧身體所需。（圖片：freepik）

營養均衡的代餐之選 七日可減一磅

Slimeasy 輕代美是一款符合以上各項條件的健康代餐。Slimeasy 以科學營養為理念，研發出健康又美味的代餐。Slimeasy 的黃金配方包括十一種維他命及八種礦物質，符合人體每天所需；而且含 9700mg 豐富膳食纖維，相等於 400g 的菠菜，確保腸道順暢；更加入專利活性益生菌，每餐包含 20 億個專利活菌，維護腸道健康之餘，更可以減少暗瘡形成，令皮膚更白滑。

而且 Slimeasy採用先進凍乾濃縮技術，鎖住天然食材的營養和原味，有助迅速吸收均衡營養，補充能量，同時控制卡路里攝取量，輕鬆減重之餘，能夠保持精神，維持工作動力。Slimeasy 的代餐主要有四款口味，分別是兩款飲品和兩款湯品，冷熱鹹甜一應俱全。「咖啡拿鐵（榛果風味）」和「綜合莓果奶昔」適合早餐、午餐、下午茶或代替零食，其中咖啡拿鐵以濃郁咖啡香配上絲滑口感，一杯便喚醒清晨活力；「北海道風味玉米濃湯」和「蕃茄海鮮濃湯」則是晚餐的最佳選擇，尤其推介北海道風味玉米濃湯，當中粒粒粟米口感十足，滋味濃濃。

Slimeasy 的代餐主要有四款口味，「咖啡拿鐵（榛果風味）」和「綜合莓果奶昔」適合早餐、午餐、下午茶或代替零食。（圖片：Slimeasy）

Slimeasy 的代餐主要有四款口味，「北海道風味玉米濃湯」和「蕃茄海鮮濃湯」是晚餐的最佳選擇。（圖片：Slimeasy）

Slimeasy 的代餐不用烹飪，即沖即飲，快捷方便。只需每天以 Slimeasy 代替其中一餐正餐，每日便可減少約500卡路里，七天便可以輕鬆又健康地減走一磅。 每份 Slimeasy 代餐約 200 卡路里，但飽腹感可持續達五小時。

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