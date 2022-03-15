冠心病｜疫情下可以點自救?專科醫生：每日在家運動7分鐘即可防病

心血管病是香港的第二大殺手，每年奪走六千人的性命，其中約七成死亡個案屬冠心病。在數以萬計的新冠肺炎個案影響下，香港醫療系統已不勝負荷，連帶絕大部分非緊急治療都被延遲，到底疫情對心血管病有何影響？本文請來心臟科專科吳基恩醫生講述冠心病的成因、治療及預防方法，並會介紹簡單的自我檢測方法及運動預防方法，尤其適用於現時因疫情而減少戶外活動的日子。



心血管病是香港的第二大殺手，每年奪走六千人的性命，其中約七成死亡個案屬冠心病。（圖片：soundofhope）

血管栓塞致心臟細胞壞死 細胞數量減少後無法再復原

吳基恩醫生指出心血管疾病絕不罕見，「現代社會中，大約有三分之一人在一生之中會面對心血管疾病。」其中冠心病最常見，死亡率也最高。為何冠心病死亡率高企？這便要從冠心病的成因說起。「冠狀動脈是負責為心臟供血的主要血管，讓心臟得到足夠血液來正常運作。」

冠狀動脈出現栓塞情況會導致心臟得不到足夠血液，引發冠心病，而心臟細胞亦會在這個過程中壞死。（圖片：網上圖片）

吳醫生解釋，冠狀動脈有三條分支，如果任何一條出現栓塞情況，便會導致心臟得不到足夠血液，引發冠心病，而心臟細胞亦會在這個過程中壞死。心臟細胞在人一出世之後，便不會再增加數量。因此當冠心病令心臟細胞壞死而減少數量，心臟機能便會受損，容易引發心臟衰竭、肺積水等疾病，同時亦會增加死亡風險。

男性風險較高 女性更年期後要提高警覺

年長人士是冠心病的高危一族，因為年紀愈大，俗稱「三高」的高血壓、高血脂及高血糖問題通常愈嚴重，令危機一直累積，增加患上冠心病的風險。吳醫生指60歲人士患上冠心病的風險為5％，而到了80歲風險更會急升至15至20％。

整體而言，男性患有冠心病的風險比女性高約50％。吳醫生指，性別風險不同的原因有許多，「例如男性對健康和體重的關注度較低、煙民比例較高、工作忙碌令生活習慣和作息較差等，都會令『三高』問題加劇，因而增加患上各種嚴重疾病的風險，包括冠心病。」

女性患冠心病的風險較男性低，但過了更年期後，由於失去女性荷爾蒙的保護，風險便會急升。（圖片：freepik）

不過吳醫生提醒，雖然女性患冠心病的風險較男性低，但過了更年期後，風險便會急升。「女性荷爾蒙在更年期後會急跌，當女士失去女性荷爾蒙的保護後，隨之而來便是『三高』問題，變相增加患上冠心病的風險。」

心臟檢查可及早發現 平日行樓梯時可留意症狀

冠心病來襲後果可大可小，如果家中有長者，可以如何及早察覺呢？吳醫生建議可以留意相關症狀。「冠心病最典型的症狀是心口壓痛，尤以在活動量較大時為甚；其他症狀則包括容易感到疲累、冒冷汗、活動過量時容易氣喘等。」

一旦察覺相關症狀，便應該立刻安排心臟檢查。他指常見的心臟檢查方式有幾種，均屬非入侵性，包括運動心電圖和電腦掃瞄（另外也可選擇核子掃瞄、磁力共振）。「運動心電圖是讓病人在運動機上跑步，監測心臟在過程中是否有不正常的變化。」

以往不少冠心病隱形患者是在平日運動、行山時，察覺自己有心口壓痛、氣喘等情況，繼而進行心臟檢查而確診。但現時因疫情所限，吳醫生建議可改用其他方法進行自我檢測。「例如平日行樓梯、斜坡時，可以留意會否有心口壓痛、氣喘等情況。」他補充，用自身過往的表現作為標準比較會更為準確，「例如選擇以往行過的樓梯或斜坡，看看自己身體反應會否有明顯落差。」另外也可以與較年紀相近的人作比較。

以往不少冠心病隱形患者是在平日運動、行山時，察覺自己有心口壓痛、氣喘等情況，進行心臟檢查而確診。現時因疫情所限，可改為在平日行樓梯、斜坡時，留意自己的身體反應。（圖片：businesstoday）

病情輕微可服藥 中等至嚴重需進行「通波仔」和「搭橋」手術

治療方面，病情輕微可採用藥物治療。「現時採用降膽固醇藥十分普遍，作用是將膽固醇降至低水平，有些個案甚至會低於正常水平，從而避免血管栓塞情況惡化。」

病情較嚴重便可能需要進行手術治療，即是常聽的「通波仔」和「搭橋」。「這兩種治療方法統稱為『血運重建』，即是為心臟重建運輸血液的管道，適用於急需迅速將血管打通的情況，以防心臟細胞壞死。」一般而言，通波仔適合血管栓塞情況較不嚴重的個案，而搭橋則適合情況較為嚴重的個案。吳醫生補充，「醫生在衡量手術方案時，血管栓塞程度只是一個參考數字，並非達七成便必須以搭橋為治療方案，而是需要通盤考慮，例如栓塞血管對心臟供血的影響範圍大小，以及病人體質是否能夠承受搭橋這種大型手術等。」

通波仔屬微創手術，經由手腕的血管，將微型的支架放入心臟中栓塞的血管，將其撐大；而支架附有藥物，可進一步防止血管再次栓塞。（圖片：網上圖片）

正確飲食和運動能預防復發 每日七分鐘帶氧運動可保健康

治療雖可紓緩冠心病病情，但吳醫生提醒病人治療後仍要注意飲食清淡，「以低鹽、低糖、低脂肪為主，其中糖尿病病人更要繼續維持糖尿病相關的飲食限制。」他並強調「心臟復康運動」等帶氧運動對預防冠心病復發十分重要。另外，心理狀態也不容忽視，「保持樂觀開朗的心境，對心臟健康也有莫大益處。」

疫情令運動量減少，醫生建議每日進行七分鐘帶氧運動，對健康也有足夠的正面作用。（圖片：freepik）

政府建議每日運動30分鐘，但他明白對不少香港而言或有難度，尤其在疫情期間，因此他提出一個較簡單的做法，「每日進行七分鐘的帶氧運動，期間每分鐘心跳達100-120下，對健康也有足夠的正面作用。」最後，吳醫生提醒在定期進行身體檢查時，也可留意血壓、血脂和血糖指數，注意自己是否有「三高」問題。如發現自己有相關症狀，便應該盡快安排心臟檢查，以免延醫，導致病情惡化。

吳基恩醫生，香港註冊心臟科專科醫生（照片由醫生授權刊登）