DSE｜開考前屙嘔見暈即染疫？恐考試綜合症作祟 忽視可惡化至抑鬱

DSE中學文憑試已經開考，不少考生及家長均嚴陣以待。然而，家長如果發現孩子每每在應考前身體總會出現不適，在目情的疫情下恐憂慮孩子染疫，但其實亦有另一個可能是「考試綜合症」作祟。

面對DSE公開試的壓力，未必每個考生都能夠應付。(資料圖片)

忽視病情可致抑鬱症

據家庭醫生莫昆洋受訪指，坊間所稱的「考試綜合症」，在醫學上其實是急性應激障礙（Acute Stress Disorder）的一種。急性應激障礙一般是指人在遇到交通意外、天災人禍等場合時，身體所出現的一種急性生理、心理的不良反應。

因此，如急性應激障礙的症狀總是在患者的考試前或期間出現，這情況因而被坊間約定俗成稱之為「考試綜合症」。而「考試綜合症」的患者每每在考試前或期間對考試產生害怕及焦慮的心理，繼續引起一系列不良的身心反應，包括：

．心跳

．手震

．冒汗

．口乾

．頭昏腦脹

．記性下降

．專注力下降等



一般而言，這些症狀會在數天或一周內獲得舒緩，不過如上述症狀持續一個月仍忽視不理，患者可能會出現更嚴重的症狀，包括頭暈、尿頻、肚痾等致不能順利完成考試，甚至最終可惡化成創傷後遺症或抑鬱症，每應付一次考試就病情就再一次加重，形成惡性循環。

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壓力多來自個人、家長兩方面

要了解孩子患上「考試綜合症」的成因，莫昆洋醫生表示主要可從遠因及近因兩方面進行分析。

遠因



如孩子性格本身亦容易緊張及焦慮，而且自信心低，面對DSE等考試時亦會較易出現「考試綜合症」的症狀。

此外，如果家長這時再為孩子增添壓力，例如令他誤認為DSE會直接影響其人生往後走向，不獲佳績會「無晒前途」、「斷送下半生」等，這些說話均會潛移默化地令孩子對往後任何考試產生極大恐懼，嚴重者甚至有機會令孩子萌生死念，如「考不上大學就去死」的想法。

近因



如果孩子本身考試準備亦不足，對應考自然亦會構成壓力。若此時再臨急抱佛腳地廢寢忘餐地溫習，並飲食不定時，水果、蔬菜等攝取不足，令腦部根本不夠營養及水份，精神狀態自然更差，有觸發一系列「考試綜合症」症狀的危機。

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考試不代表一切

要避免孩子出現「考試綜合症」，莫昆洋醫生建議家長可多鼓勵孩子，並向他灌輸正確的考試觀，如「考試不代表一切」等觀念。同時，亦可協助孩子建立起每日的溫習時間表，確保溫習的同時亦有足夠的休息及定時進食。

如果患者出現失眠等症狀，莫昆洋醫生表示醫生一般都會開一些如褪黑激素、抗組織胺等有助睡眠的藥物，以協助患者入眠，並讓其身體獲得充足休息。萬一患者憂慮在應考前出現一些嚴重的生理反應，如心跳、冒汗、肚痛等，醫生亦會開一些相應藥物供他考前服用以紓緩症狀，協助他順利應考。

家庭醫生莫昆洋。（受訪者提供）

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