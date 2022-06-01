都市人抗壓之選！頭療助放鬆身心　精選高質禪癒小店體驗獨家手法

香港人工作忙碌、生活壓力大，加上受到疫情的長期困擾， 難免會出現無力感和不安，甚至壓力爆煲，引致頭痛失眠、脫髮及肌肉僵硬繃緊等問題。面對時下環境的挑戰，大家不單要珍惜身體健康，而且要穩住自己的內心，更要懂得找到舒緩情緒的良方。趁著按摩店重開，不如把握這個黃金機會去放鬆一下，調整好自己的狀態；而最好的養生之道，當然是由「頭」做起。

養生首要疏通經絡 1次頭療＝6次面部保養？

中醫認為「頭為諸陽之會」，包含四條主要經絡，分別為督脈、膀胱經、膽經、三焦經，對應著大腦、脾腎、肝臟、心臟。透過梳、點、按、搓、捏等手法，可刺激頭部多個重要穴位，持續做三至四次頭療可疏通經絡、促進血液循環，激活人體大腦指揮系統；調理八至十次左右便可達到增強體質、防治失眠、烏秀髮、改善面色的保健作用。

融合中西療法 禪式手法專注做好細節

想整理一下自己，令思緒更加清晰，不妨到位於尖沙咀的高質禪癒小店Sujata Spa試一試四款超有人氣、療癒身心的頭部皇牌療程，包括：《禪式指壓按頭》、《香薰經絡頭療》、《撥筋頭療》、《草本經絡頭療》。頭療養生不受季節所限，亦無年齡或性別之分，男女老少都適合。

Sujata Spa 的熱門項目之一《香薰經絡頭療》，將西方的芳香療法融合其中。理療師會先將具有鎮靜、舒緩神經的薰衣草精油滴在掌心搓揉，讓整個空間佈滿香氣，有助放鬆身體。接著便會使用獨家的禪式手法按摩肩頸，再針對頭部的穴位進行按壓，以疏通經絡，達至消除疲勞之效。

➤Sujata Spa《香薰經絡頭療 - 60分鐘》$756。

頭療疏通氣血 改善頭痛、緊張、脫髮問題

而深受女士歡迎的《草本經絡頭療》，則以疏通氣血為主。第一步會以人手開背，再採用瓷溫儀，進行肩頸調理。肩頸是最容易積聚毒素的部位，除了因都市人工作長期處於冷氣地方受涼之外，更可能是由於姿勢不對而導致氣血運行不通，引起頭痛、 手麻、富貴包、精神不振等等的亞健康問題。所以理療師會先疏通肩頸經絡，有助舒緩肌肉僵硬及酸痛疲勞，熱力同時可促進血液循環，最適合經常看手機的「低頭族」。

然後便會使用專門的中醫經絡工具，配合按摩，刺激一些頭部主要穴位，例如：有「萬能穴」之稱的百會穴、印堂穴等。不單可以改善很多時下許多人都有的頭痛眼暈、緊張情緒、失眠多夢，甚至是頭皮出油及脫髮之類的問題，而且長期進行頭療更能減少健忘情況，預防中風失智等高危疾病。完成整個療程後，真的能夠做到頭、肩、頸徹底放鬆！

➤Sujata Spa《草本經絡頭療 - 75分鐘》$980。

一對一頌缽頭療 獨特聲頻助平靜思緒

Sujata Spa 不久後更會推出以中醫為先導的《頌缽頭療》，療程中會敲擊禪修時所用到的頌缽，溫和而持久的獨特聲頻有助改善全身肌肉緊繃、消除疲勞、釋放負能量和壓力，讓身心靈慢慢沈澱下來，去除雜念平靜思緒。為了療癒紓壓的效果更好，此項目只限一對一服務接待，有興趣人士記得密切留意。

養心、養身、後養生 放空三分鐘嘗試禪坐冥想

Sujata Spa 的理念是「養心、養身、後養生」，做完頭療放鬆，不妨到店主特意安排的小角落禪坐冥想。給自己三分鐘，將全身專注力集中於身體上、感受呼吸，將節奏放慢、思緒逐漸清空，便有助整理壓力、放鬆身心。工作太忙太累時也可嘗試這個方法，偶爾的放空能為大腦注入更多的能量，反而能獲得靈感和啟發。再喝一杯養生茶，撫慰疲倦的身心；舒壓之餘，還可忘記煩惱。

市面上的按摩的小店有很多，大多都是主打全身按摩、刮痧等，但專門針對頭部的保健項目則屈指可數。頭部是全身的主宰，適時的保健對身體也有莫大益處。 頭療不單舒適，亦能有效消除壓力；大家在「抗疫疲勞」的環境下，也可到 Sujata Spa 一試，體驗禪癒靜心的感覺。

Sujata Spa – 經絡頭療專門店

地址：九龍尖沙咀金巴利街5號MW Tower II 座11樓全層

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