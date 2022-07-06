肺纖維化｜85歲余慕蓮精靈現身 好友透露易氣促 肺纖維化難復原？

兩年前曾被診斷患上肺纖維化的資深演員余慕蓮周一（4日）精靈現身，與一眾好友慶祝85歲生日。不過，在場好友透露余慕蓮的病情一直未好，「一旦敏感咳嗽起來，咳嗽到面紅耳赤，好像喘不過氣來」，到底肺纖維化是否完全不可復原？導致肺纖維化的原因又是甚麼？



一眾好友為余慕蓮慶祝85歲生日。（汪曼玲FACEBOOK）

余慕蓮曾因肺纖維化入ICU

有份出席聚會的資深傳媒人汪曼玲將當日的照片分享至社交平台，相中余慕蓮一頭黑髮淡妝現身，手捧壽桃包及切蛋糕時眼仔碌碌非常精靈。

汪曼玲亦在帖文中透露：「余毛（余慕蓮）執番條命出院，平時都好人好姐一個，但是肺部纖維化的她，一旦敏感咳嗽起來，咳嗽到面紅耳赤，好像喘不過氣來！在旁邊也戥她辛苦呢！大家都祝福余毛，盡快康復，開開心心。」

據早前報道，余慕蓮2020年8月曾因咳嗽而入院留醫8日，經診斷後證實為肺纖維化，需要入ICU插喉、打強心針以及用呼吸機幫助呼吸，情況一度不樂觀，幸好經半年治療後終可出院回家休養。

▼余慕蓮85歲生日，不少好友近日和她慶祝：👇👇👇

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▼同場加映，為甚麼喝「減肥茶」會導致肺部損傷？（按下圖了解👇👇👇）

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肺纖維化是什麼？

肺纖維化作為新冠肺炎症狀之一，因此近年亦經常備受公眾關注。據呼吸系統科專科醫生盧浩然早前受訪指，肺結構可形容為「一些掛上了氣球的棚架」，棚架即間質，支撐着肺部的連接組織，而氣球就是肺氣泡；當肺部發炎、水腫，就會導致間質發炎增厚，一旦肺部長期受損，復原時被疤痕組織代替，就會變成纖維化。

肺纖維化不可復原？

盧醫生指出，首先要知道造影上看見的間質發炎，有一部分是有很大機會可以康復，但真的發生了纖維化的地方，的確不會復原：「損傷了的地方之後都只會維持這個狀態」。但與原發性肺纖維化不同，一般肺炎造成的纖維化不會再擴展，「傷了多少，就纖維化多少」。

肺纖維化無法逆轉，要看其影響的範圍有多大，因為人的肺部組織其實有很充裕的儲備，盧醫生說：「有說法指人的肺夠用二百年！就算有部分組織受損，都不等於患者日常生活會受很大影響」。

▼同場加映，9大護肺食物：（按下圖了解👇👇👇）

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肺功能嚴重受損屬少見

盧醫生續指，當然如真的到肺部九成都纖維化的地步，就有機會肺功能不夠用，「例如無法運動，甚至做不到一些日常生活需要用氣的活動，如沖涼、食飯，更可能需要用氧氣幫助」。但他強調，即使是當年沙士的患者，都只有少數人會出現這個情況，一半以上人的肺功能都能回復到以前水平。

▼同場加映：日本木田醫生設計了兩個方法測試肺容量：（按下圖了解👇👇👇）

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閉氣測試肺纖維化不可信？

此外，網上曾經流傳一個聲稱是由台灣專家提供的自我檢測肺部功能方法，以最大深度地吸氣，如能成功「閉氣」超過10秒以上，過程中亦沒有如咳嗽、壓抑或不適等，就證明肺部沒有纖維化，基本上表示沒有感染。

該傳聞又指「於NCP新型冠狀病毒，有0～24天的潛伏期，感染病毒後，沒有任何徵兆，但肺細胞已經開始了纖維化進程，直到有一天因發燒及咳嗽去醫院檢查，此時肺部通常已經50%纖維化了，為時太晚！」不過，片段有網民質疑真確性，指「呢個唔多似真」，又指「唔多科學」等。

▼馬上拆解有關說法孰真孰假（按圖）：

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對此，盧醫生就認為類似的簡易肺功能測試不可靠，「首先（測試）不夠準確，如普通傷風等許多輕微疾病也會因為喉嚨痕而有可能令人在閉氣時咳或不適。另外，這測試亦不夠敏感，因通常是肺功能已經出現嚴重損傷，才會持續連閉氣十秒都做不到。」

他又指，據國家衛健委高級別專家組組長鍾南山早前發表對1,000名新冠肺炎患者個案分析指，不少患者的肺部初期表現正常，沒證據顯示他們無法閉氣，故不建議以此作篩查方法。那有沒有其他可測試肺功能的方法？他就坦言：「目前是沒好的方法可以在早期自行識別問題。」