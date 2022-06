百日咳｜高傳染隱形傳播鏈威脅50齡人士　嚴重可致肺炎

新冠肺炎襲港,至今已令香港陷入共五波的疫情,曾單日錄得近8萬宗確診。新冠肺炎令港人深深體會到高傳播力病毒的可怕之處。事實上,不少早已存在的病毒細菌同樣具有高傳染力 ,部分同樣可引致肺炎,嚴重更會導致生命危險;而百日咳就是其中一種。值得留意的是,本港於 1957年前尚未引入百日咳疫苗到兒童免疫接種計劃 。現年65歲以上長者很可能從未接種百日咳疫苗、50歲以上長者即使曾經接種亦因抗體保護下降,容易受這種經飛沫傳播的病毒感染,後果可大可小。



除了新冠肺炎外,不少過去早已存在的病毒、細菌同樣具有高傳染力,部分同樣可引致肺炎,嚴重更會導致生命危險;而百日咳就是其中一種。(圖片:Shutterstock)

經飛沫傳播 百日咳近年現捲土重來趨勢

百日咳又名「雞咳」,病原體稱為「百日咳博德氏桿菌」。家庭醫學專科醫生黃慶琳醫生指,百日咳經由飛沫傳播,傳染力極高,後果不容忽視。「這個病本身亦是法定呈報傳染病,因此衞生防護中心一直有監測香港的感染情況。 」百日咳的潛伏期由4至21天不等,通常為7至10天。患者初時未必有特別病徵,只會流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽;之後咳嗽會日益加劇,嚴重至妨礙飲食和呼吸。「病菌能夠令肺部受感染,引發肺炎等併發症,嚴重會導致抽搐。」

百日咳經由飛沫傳播,傳染力極高,屬可致命疾病。近年在香港以至全球不少國家都有捲土重來的跡象。(圖片:istock)

黃醫生指在1997年至2014年間,香港的百日咳病例不超過50宗,其中1998年更只有3宗,「感染人數少之又少,因此很多人都傾向輕視這個病。」然而,百日咳近年在香港以至全球不少國家都有捲土重來的跡象。

自2014年至2019年,香港的百日咳個案數字幾乎逐年上升,這幾年的個案數字一度接近百宗。

從未曾接種百日咳疫苗 年長人士屬高危

百日咳有機會出現在任何年齡人士身上;但與新冠肺炎及不少疾病一樣,百日咳對於體弱人士的傷害力更大,黃醫生指「嬰幼兒」和「五十歲以上人士」這兩個群組屬最高危。「六個月以下的嬰幼兒容易因感染而引致併發症,例如肺炎、痙攣或嚴重腦病變,甚至死亡;其中新生兒的發病率高、症狀較嚴重,出現併發症和死亡風險亦相當高。」

不過香港的嬰幼兒其實早已受到疫苗的保護,因為現行的「香港兒童免疫接種計劃」規定嬰兒必須在出生後二、四及六個月時接受混合疫苗「白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗」注射,並在18個月、6歲及12歲時接受加強劑。

然而,黃醫生指另一個高危群組「五十歲以上人士」的情況卻需要重新審視。「香港兒童免疫接種計劃是在1957年開始實行,即1957年前出生、現時約65歲的人士,很大機會從來未曾接種百日咳疫苗,加上有些長者於內地出生,未曾接種百日咳疫苗的可能性更高。」

1957年前出生、現時約65歲的人士,很大機會在過去從來未曾接種百日咳疫苗。年紀漸長使長者的抵抗力下降,容易令百日咳病菌乘虛而入。(圖片:歐嘉樂攝)

而50至65歲、在港出生的長者或許曾受惠於香港兒童免疫接種計劃,「但疫苗是有時效,即體內抗體會隨時間而消失。而百日咳疫苗的有效保護期為十年。」他補充,年紀漸長使長者的抵抗力下降,容易令百日咳病菌乘虛而入。他更強調,一旦長者感染百日咳,重症比例會較其他年齡層高,因為不少長者都患有三高、心臟病、哮喘等慢性疾病,免疫力和心肺呼吸功能都較減,會令百日咳的呼吸道症狀加劇,甚至引致肺炎等嚴重併發症。

預防百日咳 降低嚴重併發症風險

除保持個人及環境衛生外,接種疫苗是其中一個有效方法預防百日咳 。因此黃醫生高度建議50歲以上接種或補種百日咳疫苗。「接種百日咳疫苗可為長者提供保護,減低肺部併發症的風險。」

接種百日咳疫苗可為長者提供進一步保護,減低肺部併發症的風險。(圖片:Shutterstock)

此外,長者接種百日咳疫苗不止可保護自己,同時也可避免將百日咳傳染給家中免疫力較弱的嬰幼兒身上。最後,黃醫生提醒,除了接種疫苗,其他預防方法包括保持良好的個人及環境衞生、經常保持雙手清潔、保持家居環境空氣流通,以及避免到人多擠迫的地方。

黃慶琳醫生,香港註冊家庭醫學專科醫生(照片由醫生授權刊登)

