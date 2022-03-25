長新冠｜疫後氣喘腦霧纏身？中醫：3款湯水助斷尾 哪3方面要注意?

本港第五波疫情下確診個案劇增，雖然不少患者其後已陸續自行康復，不過仍有機會受到包括氣喘或腦霧等「長新冠」症狀的困擾，情況不容忽視。註冊中醫師何慧欣日前分享了3款可預防及紓緩氣喘或腦霧等後遺症的湯水，幫助患者疫後調理。

氣喘是新冠肺炎後遺症，即「長新冠」的症狀之一。(Shutterstock)

病後數周可現「長新冠」症狀

何慧欣醫師指出，不少早期新冠肺炎患者痊癒後，出現不同類型、不同程度的後遺症，這些後遺症被稱為「長新冠」，雖然大家對「長新冠」的定義、病癥等都未有明確的肯定和指引。世衞專家早前表示，「長新冠」一般是在康復後幾個星期才表現，大約由最初感染的病癥康復後，90天後才出現的「後遺症」，其中最常見的包括：

．異常疲倦感

．氣喘

．專注力不集中（腦霧）

．記憶力變差

．心悸及焦慮等

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專注力差或因心脾兩虛

對於上述症狀，何慧欣醫師表示新冠患者在康復期內，人體的正氣並未完全恢復，故需根據患者的不同表現，辨證論治。

氣短乏力為主患者



如果病後肺氣虛弱或脾氣受損，出現疲倦乏力、氣喘氣短等症狀，可以歸納為肺脾氣虛或氣陰兩虛的證型，治以補肺健脾或養陰益氣，以伴有不同的症狀區分。

專注力變差患者



如果出現記憶力變差、注意力不集中、心悸等症狀，中醫認為此為心脾兩虛的症狀，相信是由於病人思慮過度、或病後調理不足。

同時多並見病人面色蒼白、萎黃、胃口不佳、腹脹、女士可見月經色淡、量多、甚或崩漏，治以補益心脾養血心悸怔忡、或有虛煩不眠的情況，以滋陰養血安神為治療重點。

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注意飲食及作息 調養身體

因此，何慧欣醫師建議患者在康復後，可循以下三方面生活習慣進行病後調理，預防或降低「長新冠」症狀出現的可能性。

健康飲食



日常保持健康的飲食習慣，包括不煙酒及以清淡飲食為原則，尤其應該減少煎炸及辛辣的零食及食品減少體內積熱問題

充足睡眠



確保充足睡眠，減少捱夜及日夜顛倒的情況，以免耗血傷神。

適量運動



患者在康復期內可根據自身情況，進行適量運動，有助肺脾臟腑的恢復。康復患者在白天時間運動，多曬太陽以增加體內陽氣，可以減少氣短乏力的情況。

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3款湯水助調理

如果出現症狀明顯的後遺症，何慧欣醫師建議應盡快註冊中醫師求診，調理身體，減輕後遺症對患者的日常影響。另外，何慧欣醫師亦特別推薦以下3款湯水茶療，作為患者康復期內的飲食調理輔助。

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黃芪健脾益氣湯

功效：補肺健脾益氣

材料：



．黃芪20克、黨參20克

．南瓜半斤、山藥10克

．陳皮一片、扁豆10克、瘦肉300克

做法：



1. 先把瘦肉汆水後備用。

2. 陳皮浸泡10分鐘後，去絡備用。

3. 把其他材料洗乾淨，南瓜去皮除籽，切件備用。

4. 把8碗水煲滾後，把以上材料一同加入，水滾後轉細火，煲大約1.5小時即可飲用。

適用對象：最適合康復後，仍然覺得經常感覺疲倦，容易氣喘、氣短乏力，四肢重墜之人士

忌服對象：陰虛體質人士

虎乳靈芝麥冬玉竹湯

功效：補益肺氣、潤肺生津

材料：



．虎乳靈芝30克、南沙參20克

．麥冬15克、玉竹20克

．陳皮一片、南北杏15克、瘦肉300克

做法：



1. 先把瘦肉汆水後備用。

2. 陳皮浸泡10分鐘後，去絡備用。

3. 把其他材料洗乾淨備用。

4. 把8碗水煲滾後，把以上材料一同加入，水滾後轉細火，煲大約2小時即可飲用。

適用對象：最適合經常覺得氣虛氣短乏力、咽喉乾、容易乾咳冇痰之人士

忌服對象：痰多、易腹瀉、便溏人士

蓮藕桂圓大棗安神湯

功效：補益心脾、寧心安神

材料：



．蓮藕兩節、桂圓10粒

．大棗5粒、蓮子15克

．百合乾15克、瘦肉300克

．陳皮一片、生薑一片

做法：



1. 先把瘦肉汆水後備用。

2. 陳皮浸泡10分鐘後，去絡備用。大棗去核備用。

3. 把其他材料洗乾淨備用。蓮藕切開成件備用。

4. 把8碗水煲滾後，把以上材料一同加入，水滾後轉細火，煲大約2小時即可飲用。

適用對象：適合容易頭暈眼花、記憶力減退容易出現心悸、失眠之人士。

忌服對象：陰虛體質人士及月經期間女士