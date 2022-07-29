MIRROR演唱會｜阿Ｍo頸椎骨折恐癱瘓 修復頸椎神經成功率有幾高？

MIRROR演唱會舞台意外震驚全城，事件導致兩名舞蹈員遭大型屏幕砸中受傷送院，其中舞蹈員阿Mo傷勢較嚴重，除出現腦出血外，其第4節頸椎更出現骨折，恐損及神經，目前仍在醫院留醫。



有神經外科專科醫生受訪時坦言，任何一節頸椎受創均有機會令傷者術後出現癱瘓或大小便失禁等風險。當遇上頸椎神經線受傷的傷勢，到底經手術「駁返或修復」神經線的成功率又有幾大呢？



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傷者送院時清醒 估計腦出血傷勢較輕

神經外科專科醫生黃秉康受訪指，腦出血的嚴重程度可以顱內壓作為分辨。隨着顱內壓愈高，即意味着腦出血的情況愈嚴重，傷者可能會因此神智不清、昏迷，甚至連血壓、呼吸等亦受影響，繼而有生命危險。

不過觀乎這次意外中，報道指傷者在送院時仍神智清醒，因此可估計傷者的顱內壓至少在送院前仍然受控。不過腦出血亦可在腦部受撞擊後產生變化，傷者即使在受傷初期未有出現大量腦出血，但此後愈積愈多血的情況亦有可能發生，因此需一直觀察。

至於腦出血的後遺症，黃秉康醫生則表示要視乎這次意外中傷者有多少的腦細胞受損，後遺症可包括傷者的手腳活動協調能力，語言理解表達能力及認知能力(如記性、書寫)等均會受到影響。

▼同場加映，中風自我檢測：（按圖 👇👇👇）

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第四節頸椎神經受損 恐影響傷者日後呼吸功能

相比腦出血，黃秉康醫生認為傷者第4節頸椎出現骨折的傷勢更為嚴重。他指出，頸椎總共有7節頸椎骨，每一節都十分重要。因為每一節頸椎骨中間均有管道讓頸椎神經線通過，而頸椎神經線控制着全身及四肢的活動，包括力度及感覺等。因此任何一節頸椎骨受創傷，都可以令傷者出現四肢癱瘓，大小便失禁等。

更令人憂慮的是，第四節或以上的頸椎神經線更有着控制傷者呼吸的功能，因此傷者這次傷及第四節頸椎，其日後的呼吸功能是否能正常運作亦是醫學上需觀察的重點之一。

▼同場加映，腦出血8大危險因子（按圖看清👇👇👇）

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手術只能為受損神經減壓 不存在「駁返或修復」

至於手術能否修復受損的神經線，黃秉康醫生直言涉及神經線的手術本身不存在「駁返或修復」神經線的作用，這類手術的目的在於為受創的神經線減壓，如透過手術把壓住神經線的碎骨移走，或把意外導致移位的頸椎骨重新移正，令頸椎神經線不再因頸椎骨不對位而大幅度受壓。

因此，如果傷者受傷時已出現四肢癱瘓的情況，這意味着其頸椎神經線已經嚴重受創，即使可經手術為神經線減壓，但受創的神經線恐已沒辦法完全經手術修復，因此其後續病情的展望亦相對較差，完全復原的機會較低。事實上，黃秉康醫生亦坦言當初自己看到事發片段，看到傷者腦部直接受創時，已估計他有極高生命危險，傷勢絕對可比目前嚴重，現在傷勢勉強可算是「不幸中之大幸」。

料傷者難重拾舞蹈員一職

腦神經科專科醫生盧文偉受訪時亦表示，如傷者的頸椎傷勢牽涉到神經線受重創，頸部以下癱瘓的情況亦有可能發生，情況就知美國70年代電影《超人》的主演，因墮馬而致全身癱瘓般的Christopher Reeve，餘生需以輪椅出入。

即使傷者的傷勢幸運地沒傷及神經線，但復原後的傷者頸椎相信亦無法應付到高強度的活動，因此對傷者復原後如想重拾舞蹈員一職並亦不樂觀，估計最多也只能勝任文職工作。

神經外科專科醫生黃秉康。（受訪者提供）

▼同場加映，腦血管狹窄中風前兆（點擊下圖看清👇👇👇）

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