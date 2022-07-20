腦動脈瘤｜Emilia Clarke：已失部份大腦　腦動脈瘤原來非腫瘤？

曾因扮演《權力遊戲》龍母一角而大受歡迎的女星Emilia Clarke，過去曾深受腦動脈瘤病情困擾而險死。她近日接受外媒專訪時笑言，自己部份大腦目前已因病情而失去了，又坦言自己現今仍能過正常生活已非常了不起。



女星Emilia Clarke因扮演《權力遊戲》龍母一角而大受歡迎。(劇照)

笑對「失去」腦部 感恩仍生存

Emilia Clarke過去曾分享指，自己在2011年完成首季《權力遊戲》拍攝後，卻在一次運動後的更衣期間突然感到劇烈頭痛，當時她意識到自己腦部似乎出現問題。

後經送院檢查，Emilia Clarke證實患有腦動脈瘤，導致蜘網膜下腔出血，需立即做手術。其後，她又在2013年發現腦部出現另一個腦動脈瘤，需再次進行手術，但這次手術卻曾因大出血而讓她一度險死。

而在2011年至2013年間，她甚至因為病情而曾經出現失語症，連自己的名字也忘記，這對需要牢記劇本的演員而言無疑是致命傷，亦讓她打擊甚大，曾萌生死念，猶幸最終她亦「大步檻過」，戰勝病魔。

Emilia Clarke近日接受BBC專訪時就坦言，目前自己已有一部份腦部無法運作，但自己現在仍然能夠說話，過正常生活，這其實已經非常了不起的，更形容自己是少數能夠倖存下來的人。

性格樂觀的她又憶述在看到自己的腦部掃瞄結果時，發現自己大部份大腦都已「失去」（Missing），坦言：「這情況『總是能讓我發笑』。」

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腦動脈瘤、癌症腫瘤大不同

能夠讓「龍母」險死的腦動脈瘤，其實並非癌症腫瘤的一種。人的身體是由許許多多功能不同的細胞組成，而舊的細胞會分裂出新的細胞，遞補死去的老細胞。

但當細胞不正常的分裂出很多新細胞時，這些多餘的細胞就會形成「腫瘤」，腫瘤又有分只會在原地增生的良性腫瘤，與會擴散到其他地方、侵害其他器官的惡性腫瘤，而惡性腫瘤也就是所熟知的癌症。

但腦動脈瘤與腫瘤則完全沒關係，且不會如癌症般蔓延至身體其他部份。腦動脈瘤是因為腦內動脈某個地方特別脆弱，每當血液流經並反覆撞擊時，此處的血管內壁易受破壞，逐漸形成像汽球般的血管瘤。一旦爆破則可造成蛛網膜下腔出血，導致患者殘障，甚至死亡，這亦屬於出血性中風之中最差的類別。

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女士、三高患者高危

腦動脈瘤未爆破前一般毫無症狀可言，症狀可能要待出血或爆破後才呈現，猶如不定時炸彈般，這時患者情況其實已經相當危急，當中症狀包括：

．突如其來的劇烈頭痛

．視力和語言能力受損

．失去知覺或短暫昏迷

．反胃和嘔吐

．頸痛

．身體的一側癱瘓或乏力

．腦癇發作



當腦動脈瘤破裂時會導致蜘蛛膜下腔出血，造成出血性中風，部份病人恐會當場死亡。即使成功送醫，也必須盡快找到動脈瘤的位置，否則當時動脈瘤出現二次破裂，死亡率會超50%。

進行外科手術還要小心血管痙攣與相關併發症，即使患者熬過手術和併發症，仍約有三分之一的患者因動脈瘤破裂時出血嚴重，腦部已受損，留下輕重不一的後遺症，如肢體殘障，嚴重甚至會變成植物人。雖然醫學界目前尚未完全釐清動脈瘤的形成機制，不過以下族群相對高危：

．吸煙者

．高血壓者

．高血脂者

．高血糖者

．老人

．女性

．紅斑性狼瘡等自體免疫疾病

．多囊性腎病



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手術恐需開腦 風險相對高

在治療方面，腦動脈瘤的治療無法以藥物進行，僅能透過以下手術方式進行醫治。

栓塞︰



栓塞是一種微創手術，從鼠蹊部放入導管，一路往上，經頸動脈進入腦部，再將數個白金材質的線圈經導管填塞住破裂的動脈瘤，血液無法再進入動脈瘤，它就不會繼續變大、破裂。

開顱手術︰



打開頭蓋骨，慢慢撥動大腦，找到動脈瘤的位置，再夾緊動脈瘤的根部，讓血液無法再流入，並可放置引流管引出血水。但打開腦部風險較高，撥動大腦有時也會造成後遺症。