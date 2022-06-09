難治頭皮指甲銀屑病 患者生活受困擾 新型生物製劑證可達持續療效

每300名港人中便有一名銀屑病患者，一旦經診斷後，便需要長時間飽受無間斷痕癢及皮屑脫落。其中頭皮銀屑病為十分常見的類型，患者的銀屑斑塊會出現於額頭、頸及耳背，造成痕癢、頭皮乾燥，甚至會脫髮。至於指甲銀屑病對患者的影響亦不相伯仲，有研究指出，受指甲銀屑病影響的患者，其過去五年的入院次數較沒有受影響的患者高。有皮膚科專科醫生指出，醫學界近年發現患者體內更下游的發炎因子，更有效控制免疫系統的自我攻擊。有研究顯示，近九成患者在使用抗IL-23生物製劑約五年後，可維持PASI90（百分之九十改善）。

從事資訊科技行業的李先生，在初中時開始出現銀屑病，初時的患處出現在手踭、手指，膝蓋的關節部位，其後到公立醫院皮膚科求醫，並且獲處方類固醇藥膏，但使用後出現微絲血管擴張故停用。及後，他亦試過多種方法，惟病情仍然持續沒有顯著改善。

李先生憶述，當時患處已經擴展至背部、四肢、頭皮及指甲；由於無法觀察頭皮受損的情況，每次發癢便會去抓，導致頭皮反覆出血，但他直言，當時已經開始適應自己病情，所以一度沒有求醫。直至近年，李先生開始厭倦這種生活並主動求醫，並獲處方使用抗IL-23生物製劑。在使用約兩個月後，李先生已幾乎達至PASI 100（百分百改善），現時每兩個月施打一次。

患者李先生現時病情穩定。

銀屑病暫難根治 抗IL-23新型生物製劑證可達持續療效

皮膚科專科醫生胡惠福解釋，銀屑病是一種慢性免疫系統失調皮膚炎症，由於免疫系統自我攻擊，導致體內的發炎因子過多，使皮膚細胞過度增生，令患者的皮膚會出現乾燥及痕癢。而銀屑病的損傷是粉紅色或紅色的，覆蓋著銀白色鱗屑，其嚴重程度會隨時間變化，而且每個人程度也不一樣。

現時沒有根治銀屑病的方法，不過患者可透過外用藥物、光療法、口服藥物及生物製劑進行治療。胡醫生指，各種治療方法需要按患者的病情嚴重程度而制訂，例如：外用藥物大多數用於治療輕度至中度的銀屑病，不過皮質類固醇的療效有機會因重複使用而下降；光療法在大部分情況下，可改善病情，但未必能夠完全清除斑塊，且療程繁複，需要每星期接受2至3次治療，患者長期使用會加速皮膚老化及增加皮膚癌的風險。至於口服藥物則抑制免疫系統，雖然治療銀屑病有一定效果，但有機會帶來不同副作用，包括高血壓、高血脂、癌症、損害肝臟或腎臟等。

近年有研究發現，抗IL-23新型生物製劑可有效改善銀屑病。胡醫生指，一項研究顯示，有54%患者在使用抗IL-23生物製劑約五年後可達PASI100（百分百改善）。至於在頭皮及指甲方面，兩大研究顯示，患者在用藥16星期後都所改善。