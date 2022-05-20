咬指甲｜屬壞習慣或強迫症？醫生：4招助改善 成年人幾歲易發病？

不少人都有咬指甲的習慣，但咬指甲除了影響手指外觀，原來更可能是患上強迫症的症狀之一。據精神科專科醫生指，要判斷咬指甲這個行為屬於壞習慣還是強迫症症狀，原來要從咬指甲者在咬指甲後的情緒作觀察。



經常咬指甲是因為焦慮情緒作祟？（Shutterstock）

強迫症是什麼？

據精神科專科醫生沈君豪分享指，強迫症是焦慮症的一種，患者會受到強迫思維困擾，日常生活會反覆出現強迫思想或行為，例如咬手指、不停洗手、不停收集非必要的物件。雖然患者知道他們的思想和行為是無必要的，但卻無法擺脫它們。

其實不少兒童也有很輕微的強迫行為，例如走路時會避開行人路上縫隙等，不過這些行為會隨長大而漸漸消失。而成年的強迫症一般在青年時或20歲初出頭開始，一般而言男性比女性早發病。

▼咬指甲是強迫症的症狀之一？👇👇👇

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強迫症的徵狀

要判斷患者是否患上強迫症，沈君豪醫生表示主要可以觀察以下三方面，分別是：

1. 是否有強迫的思想？



強迫思想是一些不斷重複的思想，患者知道它們是不理性和多餘的，卻無法阻止這些思想的出現，例如不斷懷疑自己沒有鎖好窗戶。有部分患者更會不斷浮現一些纏繞的思想或影像，例如令人不愉快或褻瀆的字句。

2. 是否有強迫的行為？



除了強迫思想，有些患者可能有強迫行為，常見的行為包括逃避、檢查、蒐集、固定的程序，例如經常洗手、緩慢地做事等等。

3. 相關行為是否伴隨緊張情緒？



伴隨這些強迫思想和行為，患者一般會感到緊張、內疚、焦慮、害怕、厭惡或抑鬱。

▼同場加映，不停洗手和消毒有否患上焦慮症，就要留意自己有否以下的徵狀：（按圖）

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愛咬指甲即患上強迫症？

沈君豪醫生強調，孩子咬指甲不一定是病態的行為，故家長無需太緊張。不過就要視乎孩子咬指甲這個行為的嚴重程度、出現的次數、對生活的影響程度。假如小朋友只是間中咬指甲，亦沒有對生活構成重大影響，這可能只是他的習慣。

但假若孩子咬至手指破損、出現傷口和發炎。雖然他自知要停止這個行為，卻無法自拔地咬指甲，這便是病態的行為，建議求醫治療。儘管咬指甲的行為也是經常重複，但並非所有重複行為就是強迫行為，要判斷咬指甲是否屬強迫行為，通常取決於它的形式、合理性、對行為的感想、會否帶來困擾、是否嚴重影響日常生活。

沈君豪醫生指出：「我們有時會以『強迫』來形容一些賭錢成癮和酗酒的人，但他們做的行為是令他們愉快的」。而強迫症患者從不覺得他們的強迫行為令自己愉快，反而是令人不快的負擔。一般人有時都會有些強迫的思想或行為，例如相信某些數字是幸運數字，但這些一般不會嚴重影響日常生活，所以並不屬於強迫行為。

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尋找咬指甲背後的成因

一般而言，咬指甲可能受遺傳影響，其他家庭成員也會有類似的強迫行為，例如咬唇和拔頭髮。此外，生活壓力的影響甚大，當感到大壓力，可能會藉咬指甲這個行為紓緩不安情緒。

沈君豪醫生提醒，當小朋友出現咬指甲的舉動，正正是向家長發出的一個警號，不懂言語的小孩正在表達他們隱藏的不安和焦慮情緒，家長必須正視和探討他們咬指甲背後的成因，從而對症下藥。

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改善咬指甲有法

1.避開壓力來源



若咬指甲的成因與壓力有關，先找出引發咬指甲的壓力源，從而避開或處理壓力源。

2.以其他方式代替咬指甲



假如焦慮情緒是觸發咬指甲的成因，家長可引導小朋友用其他方式代替咬指甲，例如做運動以紓緩焦慮情緒。至於因感到無聊而咬指甲的小朋友，家長可教他們捏壓力球，活動一下雙手。

3.佩戴手套



在指甲上塗上苦味的產品、佩戴手套也有助減少口腔和指甲的接觸，每次想咬時也充當著提示的作用，提醒自己不能再咬。

4.處方藥物



情況較為嚴重者，醫生或會依照病情處方藥物，並配合認知行為治療雙管齊下。