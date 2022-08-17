嘶吼症｜染疫兒童嘶吼症個案急升 氣喘如狗吠 常見於幾歲小童？

新冠疫情下，本港小童的確診個案近日持續上升，當中不少小童更出現嘶吼症而惹起外界關注。作為家長，應如何判斷孩子屬正常氣喘還是嘶吼症？嘶吼症又會引起甚麼併發症？



新冠疫情下，不少小童染疫後均出現嘶吼症的症狀。（Shutterstock）

疫情下嘶吼症趨常見

據瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華指，嘶吼症是指喉嚨、氣管和支氣管的周圍腫脹，令患者呼吸困難並發出嘶吼聲。以往嘶吼症屬罕見症狀，一季當中只會有一至兩名患者，但在新冠疫情下隔日甚至每日都會有個案，嘶吼症只要適時求醫便不會有後遺症，呼籲家長當聽到小朋友呼吸有困難時要盡快求醫。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻過去亦曾分享指，嘶哮症又名咽喉氣管支氣管炎，倘感染會引致氣管內腫脹及影響正常呼吸，並發出類似狗吠聲的聲音，且吸氣時會出現喘嗚，以及聲音帶有沙啞。家長一旦發現子女呼吸加快或變得困難，或其呼吸時肋骨中間內陷，呼吸聲趨向高音，甚或聲音形同狗吠或獅叫時，就應盡快帶同子女到急症室求診。

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嘶吼症可致氣管炎、肺水腫等

一般而言，嘶吼症常見於6個月至4歲的幼兒，男生患上的機會稍微高一點，好發季節為晚秋和早冬較寒冷的氣候。

最常見原因是病原體感染所引起，尤其病毒引起是多數，一般會出現2-3天的咳嗽、流鼻涕、發燒等類似感冒的症狀，而後會出現聲音嘶啞、似狗叫聲般的喘鳴聲，主要是喉頭和聲帶因感染而明顯的發炎腫脹，導致上呼吸道阻塞，當中主要可分為三大類型：

病毒感染性嘶吼：



主要副流行性感冒病毒所引起為主，亦有其他種類病毒也會引起，主要經由飛沫感染傳染，會導致急性喉頭氣管炎。

痙攣性嘶吼：



導致因素與病毒感染性哮吼的病毒種類一致，但缺少病毒感染的顯著特徵，例如喉嚨痛、發燒、白血球上升等症狀，危險性較低，部分症狀是與免疫反應有關。

細菌性感染嘶吼：



主要是病毒性感染性哮吼擴散至細支氣管，之後又被細菌感染，造成更嚴重的病狀，例如細菌氣管炎、肺炎及肺水腫等。因此，細菌性嘶吼症通常會更為嚴重，一般需要住院做進一步治療。

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嘶吼、氣喘要點分？

要辨別嘶吼要一般氣喘的分別，家長首先要確定孩子並非因為鼻塞而導致呼吸大聲。

因此，家長可先透過食鹽水為孩子清洗鼻子，把鼻腥內的鼻涕清理乾淨後再評估，如發現孩子仍出現以下情況，則應盡快求醫，大有可能患上嘶吼症：

．呼吸出現嘶吼聲、喘鳴聲

．體溫正常時時的呼吸頻率多於每分鐘60次

．唇色發紫

．胸部肋骨凹陷



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