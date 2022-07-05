新冠肺炎｜掌握2大飲食重點增強免疫力！營養師教煮抗氧化沙律

科學研究發現，掌握2大飲食重點，每天吃蔬果及好油的地中海飲食法，有效幫助增強免疫力，避免輕症變重症。



台灣營養師程涵宇推薦一道料理「牛油果烤翠玉瓜豆腐沙律」，就能吃到豐富的植物性多酚及好油。

增強免疫力飲食法（按圖了解 👇👇👇）

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掌握2大飲食重點 避免火上加油、增強免疫力

程涵宇指出，目前的研究證據及專家建議，多吃新鮮及未加工的植物性食物，維持充足水分、減少糖、鹽，幫助預防新冠肺炎的感染及症狀，對於新冠肺炎重症發病率降到最低。

多攝取植物性多酚抗發炎

「抗氧化、抗發炎及抗血栓，絕對是增強保護力的重點。」程涵宇表示，新冠肺炎重症表現出嚴重的身體發炎反應及促進血栓形成的環境，而多攝取植物性多酚可減輕免疫反應，增加抗氧化及身體防禦力，提高血管反應性、減少組織發炎及細胞浸潤，促進身體健康的代謝及心血管健康。

程涵宇說明，蔬果、全谷雜糧、豆類，都有助腸道微生物群調節，加強免疫保護作用，記得每天都要。英國生物銀行也分析了不同食物與新冠病毒的關聯，研究發現吃較多的蔬菜與較低的新冠病毒感染概率相關，也就是蔬菜能幫忙身體抗發炎及抗病毒特性。

推薦蔬菜：西蘭花、生菜、番薯葉、紅蘿蔔、番茄。

推薦水果：番石榴、柑橘、蘋果、奇異果。

全谷雜糧：燕麥、糙米飯、紫米、番薯、薯仔。

豆類：毛豆、黃豆、豆腐、黑豆、鷹嘴豆。



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吃好油幫護心 一天一把堅果

程涵宇指出，以單元不飽和脂肪酸作為油脂的主要來源，例如：堅果、特級初榨橄欖油、牛油果等油脂，含有單元不飽和脂肪酸、豐富的維他命、礦物質及生物活性植化素成分，幫助促進心臟代謝健康，其中同樣也含有多酚，作為抗氧化和抗發炎發揮核心關鍵作用，建議每天吃一把堅果，烹調用特級初榨橄欖油，一天吃2片牛油果。

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牛油果烤翠玉瓜豆腐沙律 抗氧化、增強保護力

程涵宇推薦一道料理「牛油果烤翠玉瓜豆腐沙律」，就能吃到豐富的植物性多酚及好油，幫助抗氧化、增強保護力。

食材：奶油生菜30g、芝麻葉20g、烤翠玉瓜2片、提子5顆、番茄仔5顆、板豆腐3塊、堅果果乾一小把、牛油果1/4顆、水煮蛋一顆。

調味料：橄欖油5ml、巴薩米克醋5ml、現磨黑胡椒適量。

做法：將所有食材放入大碗內，淋上調味料，攪拌均勻即可。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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