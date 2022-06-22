長新冠｜後遺症忌輕視　腦霧恐腦栓塞先兆　康復後增染肺囊蟲風險

本港疫情近期再現反彈趨勢，雖然重症的情況暫時未算嚴重，不過不少患者康復後卻要面對「長新冠」的問題。



然而，不少人以為「長新冠」症狀可能只是包括乏力、氣喘、持續咳嗽等輕微症狀而對此掉以輕心，但事實上即使是腦霧原來亦並非單純「沒記性」那麼簡單，更隨時是出現腦血管栓塞，甚至腦損傷的先兆，臨床上甚至還有肺囊蟲感染肺部情況出現。因此，曾經處理過上述個案的感染及傳染病科專科醫生亦呼籲，及早使用抗病毒藥物對預防重症十分重要。



本港疫情近期再現反彈趨勢。（資料圖片）

世衞：確診後持續有病徵超3個月可視為「長新冠」

據感染及傳染病科專科醫生曾祈殷指，現時不同國家、不同專業醫療組織對於「長新冠」的標準略有分別，有些國家定義為確診後症狀持續超過4星期，但有些機構包括世界衞生組織的標準則較寛鬆，確診之後持續有病徵超過3個月，且沒有其他原因可解釋，才會定義為「長新冠」。

據世衞資料顯示，「長新冠」病情可能會令患者在日常生活中出現障礙，當中常見症狀包括：

．乏力

．呼吸急促或呼吸困難

．記憶力、注意力或睡眠出現問題

．持續咳嗽

．胸痛

．說話困難

．肌肉痛

．喪失嗅覺或味覺

．抑鬱或焦慮

．發熱



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社交距離措施即將放寬，生活似乎回復正軌，但不少康復者仍受各種新冠後遺症影響，持續出現氣喘、喉嚨痛、腦霧和腸胃不適等「長新冠」症狀困擾。

「長新冠」症狀切忌看輕

除了上述症狀外，曾祈殷醫生亦特別分享兩宗在第5波疫情期間治療的「長新冠」個案，當中更有「長新冠」患者出現肺囊蟲感染。

肺囊蟲及端坐性心搏過速個案：

80多歲男患者，於3月下旬第5波疫情時染疫



曾祈殷醫生指：「這位病人確診後被送到公立醫院，院方有處方抗病毒藥物及類固醇，留院7至10日左右病毒量下降至低水平，可以出院回家。」但其後就出現「長新冠」，大約在確診後兩星期，家人發覺他走路開始出現氣促，同時有乾咳。

家人於是把他送到私家醫院，經照肺檢查發覺其肺部有陰影。曾祈殷醫生指：「我們即時擔心他復陽，但無論快速測試和核酸檢測，結果均為陰性。最終再照肺加上驗痰，發現他原來有另一種感染：肺囊蟲，於是立即處方針對肺囊蟲的藥物。」

曾祈殷醫生表示，據文獻記載，自從新冠疫情之後，外國也有不少新冠病人康復之後，痰涎之中發現有肺囊蟲的報告。原因可能是病人治療新冠期間曾使用類固醇，影響了肺部免疫力，因而出現繼發性的肺囊蟲感染，在中國和外國都不約而同發現有這類個案。

但肺囊蟲還不是這宗「長新冠」個案的最終病情，該個病人事後準備做復康運動時，從病床落地的一刻，忽然面色蒼白並感到頭暈，醫護人員隨即發覺他躺着和站着的血壓，相差達30度。

「這在臨床上是絕不正常的，經過一連串檢查後，相信他是出現了另一種『長新冠』後遺症：端坐性心搏過速症。」

曾醫生解釋指：「正常來說，由躺着到站起，我們四肢的血管會收縮以維持正常的血壓，這是由身體的自主神經系統所控制。但有部分新冠患者的病情影響了自主神經系統，由躺着變站起時血管未能如常收縮，所以出現了這問題。成因其實和腦霧近似，包括病毒本身可以直接損傷神經系統，或病毒襲擊神經系統時引來免疫細胞的攻擊，連帶神經系統也受到損傷，引起炎症，導致端坐性心搏過速。」

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腦霧個案：

80多歲男患者，本身患有肺癌，長期住院，3月中第5波疫情時染疫



「這位病人之所以感染新冠，是因為家人感染後沒發覺，探病時傳染給他。」。據曾醫生憶述：「他出現病徵後，不算高燒，但有氣促。到確診後第二星期，他的神志開始有些混亂，令我們覺得他可能已出現了新冠後遺症，即『長新冠』導致腦霧。」

「這位病人平日在病房會用平板電腦自己玩打麻雀，但到確診後第三星期，他竟完全沒有這興趣；之前他見到我會主動打招呼，但忽然認不得人，反問我是誰。這反映他的短期記憶變差，是腦霧的其中一個病徵。到第三、四星期，他的情況逐漸變得嚴重，情緒低落、不願說話，睡眠模式也有轉變，日間經常渴睡，這也是腦霧常見的病徵，晚上卻精神奕奕，甚至大吵大鬧，有一些失常行為。」

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腦霧四大成因

腦霧的定義包括思緒遲緩，精神難以集中，記憶力轉差，以及執行能力變得遲緩等，當中大致可分成四大成因：

1. 病毒本身可以直接攻擊腦部，包括大腦、小腦、腦幹等，損害腦細胞，影響腦功能導致腦霧。



2. 新冠患者的血管較容易出現栓塞，如果影響至腦部血管栓塞，有機會引致腦霧。



3. 如果腦細胞直接感染了新冠病毒，有機會引致免疫細胞去到感染的位置和病毒開戰，而令該處出現炎症。曾祈殷醫生比喻，「情況就如打仗。」無論最後誰勝誰負，戰場也會遭到破壞，不一定能即時修復，甚至不一定能完全修復，所以有機會遺下腦部損傷，出現腦霧。



4. 感染新冠後，病人的免疫系統有機會產生「自身抗體」，攻打自身的細胞，造成腦損傷。



抗病毒藥物強勢布陣 嚴防第六波

本港現時針對疫情，使用3種抗病毒藥物：

默沙東藥廠生產的莫納皮拉韋（Molnupiravir，口服藥物）

輝瑞藥廠生產的帕克斯洛維德（Paxlovid，口服藥物）

吉利德科學公司生產的瑞德西韋（Remdesivir，注射藥物）



曾祈殷醫生表示，部分新冠輕症患者會在7至10日內，病徵逐漸減少，病毒量一般在10日之內大幅降低，兩星期左右完全康復。但有部分則會症狀持續，進入第二階段病情，甚至有機會發展至重症。

他解釋：「但若患者符合一些條件，包括年紀較大、本身有長期病、本身有免疫力不足的情況、未有接種足夠新冠疫苗等，盡快（出現病徵後5日內）處方口服抗病毒藥物的話，有機會可減低病毒量，阻止病情發展至第二階段，減低住院和死亡風險。但若已發展至重症入院，就需要使用注射藥物瑞德西韋。」

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷。（受訪者提供）

▼同場加映，拆解兩款新冠口服藥：（按圖👇👇👇）

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