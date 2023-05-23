失智症｜用針灸幫助改善認知功能！中醫師傳授保養四大穴位

香港、台灣已經進入高齡社會，退化性的失智症人口顯見會愈來愈多，根據台灣失智症協會統計，台灣的失智症人口約有27萬人，輕微認知障礙者約60萬人，預計還會再持續增長。



而失智症目前無藥可醫，所以任何可以減緩失智症狀的方法，都會有患者願意去試，而中醫針灸就是其中一種證實能幫助改善認知功能的辦法。

保養四大穴位（按圖了解👇👇👇）

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失智症能用針灸幫助改善認知功能！

在許多研究報告中，其實都有提到針灸對於失智症的功效，同時，針灸還能對葡萄糖代謝的攝取速率產生調節作用，因為代謝增強，能補償神經元的功能障礙，世界各地已經有不少醫師將針灸作為神經退化性疾病的疾病緩解療法，而且副作用很少。

如果對於神經退化的人來說，針灸最能改善的是認知功能，再來是日常生活自理的能力，中醫師表示，這也是患者們迫切需要保存的能力。

目前針對失智症的針灸，因為認知功能的退化多半是大腦皮質、白質區退化造成，所以多半會使用頭皮針，因為靠近腦部，穴位可以更容易幫助活化，頭皮針有些人會覺得不舒服、容易暈針，所以就會用耳針來替代。不過不少失智症患者會合併其他疾病，或是中風，不同狀況的下針方式、位置就都不同，所以還是要請有中風、認知功能針灸經驗的醫師來評估。

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保養四大穴位

中醫師表示，包括正頭頂的百會穴，神庭穴、本神穴，都與神智情況相關，平常大家也可以用輕敲的方式來刺激穴道，或是用手指輕輕按摩自己頭部穴道，每次大約按幾秒鐘即可，當作保養：

- 百會穴：位於頭頂正中央。

- 神庭穴：把身體切成左右兩半，畫一條中線，跟髮際線交界處再往後0.5吋。

- 印堂穴：位在兩眉頭中間的額頭上。

- 本神穴：位在神庭穴左右兩側各三吋位置。



*（大拇指指甲寬度約一吋）

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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