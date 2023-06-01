睡眠不足｜抑鬱、失智與失眠有關？每天睡眠少於這時數要尋求改善

睡不好不只影響隔天白天的精神狀態，長期失眠更會增加抑鬱、失智等疾病風險，對身體和心理都會造成影響。正視睡眠問題，同時找尋專業諮商和治療，將有助於改善睡眠品質，重獲身心健康。



台灣台北市立萬芳醫院睡眠中心主任陳兆煒指出，睡眠品質差和睡眠不足都會造成睡不好，不過兩者在醫學上的定義並不同。針對睡眠品質差並無明確定義，像是睡眠中常醒來、睡醒後仍覺得睡不飽、睡覺時間延長，或是半夜做惡夢或驚醒、夢多、睡覺時容易腳抽筋等，都是臨床上睡眠品質差的表現。

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至於睡眠不足，許多文獻定義在睡眠時數少於6或7小時以下，根據美國睡眠醫學會定義，若睡眠不足時間超過3個月，就是長期睡眠不足，無論對心理或生理都會造成影響。

失眠引發的心理問題：焦慮、憂鬱

陳兆煒指出，睡眠過程中，腦部會產生重要的神經傳導物質。睡眠不足的狀況發生初期，前述過程受影響，會產生交感神經過度亢奮症狀，導致容易疲倦、緊張、白天時工作效能下降等情形。

睡眠不足狀況在持續一段時間後，可能開始出現焦慮、憂鬱等情緒問題。「若睡眠問題持續惡化，部分病人的情緒問題可能會更嚴重」。陳兆煒表示，「有些病人因腦內維持快樂情緒的多巴胺分泌受干擾而出現憂鬱情形，非常嚴重的睡眠障礙病人有時甚至會產生幻覺。」

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失眠造成的生理問題：身體發炎反應、心腦血管阻塞

長期睡眠不足除影響腦內激素分泌，也會影響內分泌系統及荷爾蒙平衡；部分病人會因此開始暴飲暴食，進而導致體重增加。陳兆煒指出，長期睡眠不足會產生身體發炎反應，全身不同的器官會有不同的反應。

失眠可能造成血壓升高、增加全身血管硬化風險，同時心臟及腦血管栓塞機率也會增加，甚至引發腦中風、失智和心肌梗塞等疾病。肝臟也會出現肝臟細胞受損、進而導致肝指數上升，脂肪肝風險增加等情形。

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如何自我判斷自己是否睡好？哪些情況下該就醫？

要怎麼判斷自己是否睡得好，以及是否需要就醫呢？陳兆煒表示，只要長期你每天的睡眠時數少於6小時，就建議就醫尋求改善。

另外，若主觀覺得睡眠時數夠，但總發生醒來還是覺得疲倦、晚上睡眠品質差、半夜常醒來，也可以尋求進一步診療。有睡眠困擾的人，可至神經內科及睡眠醫學專科求診，就診前可簡單記錄每晚的睡眠狀況，如上床時間、入睡時間、半夜是否易醒、以及起床時間，可將這些記錄提供給醫師參考。

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陳兆煒也提醒，有些睡眠不足的人與「睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）」或「不寧腿症候群」等有關，因此，正確的找出病因及進行適當的治療就很重要。如果發現睡著時合併有容易打呼、腳抽筋或身體異常動作等症狀，就診時可將這些狀況告知醫師，讓醫師能進一步診斷，找出原因才能獲得適切的治療，也才能改善失眠問題。

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