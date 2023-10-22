女性健康｜下腹痛誤以為腸胃問題？6種婦科疾病注意這些身體警號

女性經常會出現下腹痛，往往會被誤診為腸胃問題，其實下腹痛也可能是卵巢癌等嚴重婦科問題的警訊，婦科醫師對下腹痛的看法，以及5個必須引起警覺的症狀。



據台灣《健康2.0》報導，多種原因可能引發下腹痛，台灣馬偕醫院婦產科主任王有利指出，包括發炎性、出血性和缺血性。發炎性的急性下腹痛可能是由細菌感染引起的骨盆腔炎；出血性則包括子宮外孕和卵巢黃體囊腫破裂；而缺血性的急性下腹痛可能是卵巢囊腫扭轉等原因。此外，卵巢癌早期可能不具明顯症狀，容易被誤認為腸胃問題。

6婦科疾病（按圖看清👇👇👇）

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1. 骨盆腔發炎

骨盆腔發炎是一種由細菌感染引起的婦科問題，它可能影響子宮、卵巢、輸卵管等器官。除了急性骨盆腔疼痛外，患者可能還會伴隨發燒和陰道膿樣性分泌物的增加。有些患者甚至會出現噁心和嘔吐。一般情況下，抗生素是治療的主要方式。

2. 經痛

經痛是一種常見的周期性疼痛，特別是在初經來潮的年輕女性中較為常見。然而，如果經痛的頻率增加，疼痛時間變長，疼痛程度愈來愈嚴重，同時伴隨著拉肚子和便秘等症狀，就應該考慮進一步的醫學檢查。

3. 子宮外孕

子宮外孕是一個危險的情況，它發生於胚胎在子宮腔外著床。大多數子宮外孕發生在輸卵管中，導致輸卵管腫脹和急性腹痛，甚至可能引起內出血和休克。

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4. 卵巢囊腫破裂

卵巢囊腫破裂通常是功能性卵巢囊腫（如濾泡、黃體囊腫）的結果。當這些囊腫在排卵時破裂出血時，患者可能會感到輕微的下腹疼痛。然而，在黃體期，大的囊腫可能因外力（如性行為）或自發性破裂而導致內腹內出血，類似子宮外孕的症狀。

5. 卵巢囊腫扭轉

卵巢囊腫通常是良性的腫瘤，但它們也可能引起下腹疼痛。囊腫的扭轉可能導致卵巢血流受阻，血液無法正常流通，最終可能導致組織壞死。

6. 卵巢癌

卵巢癌的早期症狀通常不明顯，容易被誤解為腸胃問題。然而，如果出現下腹脹和排便不順，則應引起警惕。

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王有利提醒婦女，別輕忽下腹痛或者忍痛，因為它可能是婦科疾病在作怪，若出現持續性下腹疼痛、疼痛加重，且伴隨噁心嘔吐、發燒、冒冷汗、常常腰痠、分泌物增加等症狀，一定要趕快就醫，否則可能造成敗血性休克等相關問題。

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