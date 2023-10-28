退化性關節炎｜登山人士容易早發關節炎？注意1關鍵保護膝蓋健康

退化性關節炎是每個人在老後都會面臨的問題，使得「顧膝蓋」的保健食品一直處於討論度高、新品倍出、銷售長紅等狀態，姑且不論效果如何，由此可見，愈來愈多民眾有退化性膝關節炎困擾。



台灣台東馬偕醫院骨科主治醫師鄭揚潤表示，退化性膝關節炎致病的原因為膝關節軟骨的老化與磨損，所以來求診的大都是上了年紀的長者。但近年來，登山活動盛行，愈來愈多登山愛好者或山青族群，僅35歲卻有早發性退化性關節炎。

退化性關節炎常見症狀、分成幾級（按圖看清👇👇👇）

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登高山不是穿雙登山鞋就能上路，而是需要準備禦寒衣物、充飢食物、備用藥物，甚至各種露宿工具等，常常會需要背負著重物蜿蜒上山，使得膝關節長期承受太大壓力導致提早退化。

尤其是山青族群，因為時常替登山客背負重物上山，罹患退化性膝關節炎的機會，是正常人的2至3倍！鄭揚潤建議，山青族群因為職業關係無法隨意減重，但可利用運動強化大腿與股四頭肌的力量，讓膝關節得到充分支持力量。

他說明，退化性關節炎治療應從運動強化大腿肌肉開始，初中期患者可施打玻尿酸或藥物治療以緩解疼痛，若無法緩解症狀，或因膝關節炎導致嚴重失能，則考慮外科手術治療，包括膝關節鏡、矯正切骨術與人工膝關節置換術。

膝關節鏡可以微創方式清創膝蓋因長期磨損、發炎導致的積水、增生等物質，減緩膝痛問題。而晚期關節明顯變形的病人，必須以人工膝關節置換術加術後復健訓練，來重建下肢的行走功能。

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鄭揚潤提到，但有許多病人懼怕人工關節置換而延後手術時間，如此卻可能引起關節旁肌肉嚴重萎縮、結構變形，即便後來終於願意接受膝關節置換，卻可能需要更久的復健才可能恢復行動力。

他建議，手術治療的決定應由醫師與病患、家屬視病人情況共同討論，以把握治療的黃金時機。人工膝關節置分為2種，會依據患者膝關節磨損狀況選擇手術方法。

1. 若僅有膝關節的內、外腔室或髕骨關節有退化且沒有其他禁忌症，可考慮局部膝人工關節置換。

2. 若有兩個以上的關節介面退化或有其他禁忌症，則建議進行全膝人工關節置換。

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而吃「顧膝蓋、關節」的保健品有用嗎？鄭揚潤指出，美國骨科醫學會具權威雜誌的醫學研究指出，含有薑黃、薑根萃取物、葡萄糖胺軟骨素、維他命D等成份的保健食品，經大型實證醫學研究，臨床發現成效模稜兩可。

他說：「保健食品畢竟是食品，對人體無害，站在醫師立場是不反對病患使用。」如果患者覺得吃了有效，不妨持之以恆繼續補充，若是食後無感，便可減少金錢的浪費。

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