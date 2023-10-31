養生｜天冷早上多賴床2分鐘可避免心肌梗塞？1保暖妙招助身體循環

氣溫驟降一次掉10度，溫差大易導致心肌梗塞等心血管疾病發作，醫師提醒，有三高問題的患者務必注意身體保暖，避免長時間泡澡、多賴床2至3分鐘與注意頸部保暖。



台灣台大醫院小兒部主治醫師林凱信表示，最近天氣轉涼，很多人想去泡湯，但其實天冷不宜長時間泡湯，以免四肢血管擴張，引發腦血管急症。另外，如果去泡湯也不要泡完就突然站起來，因為溫暖的泉水會導致的血管擴張，容易造成低血壓引發暈倒。

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另外，林凱信建議，天冷睡醒可多賴床幾分鐘，因為起床時是一天體溫最低的時候，睡覺時長時間沒有活動，容易導致肌肉僵硬，迅速起床恐致血壓急速上升，比較容易發生心肌梗塞，可以在被窩中暖身大約2至3分鐘再起身。

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天氣比較冷的時候，身體為避免體溫流失，血管會緊縮，進而導致血壓上升，林凱信提醒，出門前可用圍巾圍住脖子保暖20至30分鐘，因為脖子是動脈血管流通的地方，脖子有好好保暖，身體循環會比較好。

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