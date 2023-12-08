腰痛｜上班族久坐影響情緒、睡眠！謹記3件事避免給身體繼續加壓

許多上班族因為久坐，也會衍生出許多問題。對此，中醫師表示，長時間在高壓環境工作下，肩膀會慣性聳起來，而睡眠和情緒也會受影響，日常有3件事要注意。



台灣中醫師邵禹豪在Facebook發文表示，精神狀態可以影響身體肌肉，而這句話，反過來説也成立！肩頸僵硬，隱藏著工作、生活的壓力。長時間處於高壓緊繃的工作下，身體會慣性前捲，肩膀聳起，久而久之，此處的肌肉會有大量的筋結點。而被儲藏的壓力，也會反過來影響我們的情緒、睡眠，降低生活品質。

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邵禹豪提到，耳朵後方到腦後，有許多穴道如翳風、翳明、安眠等，也是肩頸肌肉的起止點，跟睡眠和頭部循環有關，許多睡眠障礙的患者，幾乎都可以在此處周邊找到筋結，或是因肩頸痠痛而求診的患者，也往往有大大小小的睡眠問題，情緒不是低落就是高張的狀態。

▼舒緩坐骨神經痛動作（按圖 👇👇👇）

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避免給身體繼續加壓，邵禹豪建議以下幾件事務必避免：

- 避免長時間低頭彎腰，宜保持微微挺胸，微縮下巴。

- 避免倚靠電腦桌與課桌椅，手臂輕靠在桌上即可。

- 避免枕頭太高太低，找到適合自己的枕頭，側睡和正睡型態適合的枕頭不同，以不過度彎曲為佳。



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除了上述的生活調整外，邵禹豪呼籲，透過中醫內科與針灸的治療，也能夠有效改善肩頸僵硬，進一步改善睡眠，帶來良好的生活品質。

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