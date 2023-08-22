久坐不動傷身增住院風險？每日增加活動1小時可減少關節炎疼痛

長時間坐著會對於各個年齡層的人而言，都可能帶來健康問題。1項最新研究發現，只要能減少久坐的生活方式，即使在日常生活中僅做慢走這項身體活動，也能有助於改善老年人的心理和身體健康，進而提高整體生活品質。



老年人每日增加1小時活動量 生活品質有顯著改善

英國研究人員針對1,400多名60歲以上的成年人進行了追蹤研究，以評估久坐的生活方式對健康的影響。該研究的主要作者達拉尼·耶拉卡爾瓦（Dharani Yerrakalva）表示，開始研究的目的是想了解那些在晚年減少身體活動或增加久坐時間的人，是否會在往後的生活中有較差的生活品質。

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研究團隊在2006年至2011年間評估了受試者的生活品質，包括行動能力、自理能力、疼痛感和情緒狀況，其中活動能力是透過受試者佩戴的計步器所測量的，研究人員在這6年間重複對受試者進行研究，並記錄了數據。

研究結果發現，減少身體活動與生活品質下降、住院風險增加和提前死亡有關。此外，該研究表明，每減少15分鐘的身體活動時間，生活品質就會減少將近一半，相反地，提高身體活動時間的受試者每天只要增加1小時的活動時間，其生活品質就會出現顯著的改善。

久坐改善族群（按圖👇👇👇）

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減少久坐好處多！包括可減少關節炎帶來的疼痛感

根據食品和營養顧問、前美國營養學會主席康妮·迪克曼（Connie Diekman）的說法，這些結果證實了保持身體活動對於身心健康的重要性，因規律的身體活動可為人們帶來活力，並有持續享受生活的渴望。

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另外，研究人員達拉尼．耶拉卡爾瓦（Dharani Yerrakalva）也指出，參與身體活動可以多種方式來改善生活品質，例如可減少關節炎等常見疾病帶來的疼痛感，還能增強肌力，讓老年人能夠繼續自理生活上的大小事。不只有久坐，抑鬱和焦慮的情緒也會影響生活品質建議可透過增加活動量、減少久坐的時間，改善這些負面情緒。

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