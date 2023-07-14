失眠｜更年期女性總是睡不好？中醫教3招透過食療、穴位按摩助眠

隨年歲增長，女性的卵巢開始退化，導致分泌的雌激素不足，進而影響中樞神經導致睡眠周期產生改變。



熟睡期的時長變短，使人沒辦法睡熟、睡睡醒醒，還會讓人不容易重新入眠。因此更年期女性便容易出現睡不好的情況，一覺到天亮似是遙不可及的夢。

中醫3招助眠（按圖看清👇👇👇）

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想好好睡一覺，中醫3招來幫忙

更年期女性大多處於「肝腎衰虛」的情形，加上許多的症狀在中醫看來為「虛熱」的表現，皆可透過食療及穴位按摩的方式來改善：

1. 多吃黑色、偏平性或涼性的食物

飲食上可多攝取黑芝麻、黑米紫米、黑木耳、黑棗、黑豆、冬菇、烏雞、栗子、提子等黑色食物，其中黑芝麻、黑豆、黑木耳、提子、冬菇屬平性。其餘不是黑色的食物，像是山藥、桑椹、蓮子也能達到改善的作用。

2. 睡前泡腳

人體足部皮膚的溫度大約在34-35度，所以泡腳的水溫要比足部皮膚高，至於確實的溫度則要視季節與室溫而做調整，一般而言，夏季由於天氣較熱，水溫可以訂在40度，而冬天氣溫較低，則宜調高到42度左右為宜。

在入睡之前泡腳10分鐘，有助於血液循環、使人放鬆而情緒安定，以幫助睡眠時達到深層睡眠。

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3. 穴位按摩

也可利用泡腳的十分鐘按摩一些有助安心寧神的穴位，幫助夜晚更容易入睡。

- 耳神門穴：耳神門穴位於耳朵三角窩內。按壓耳神門穴有助調節自律神經，助穩定情緒並幫助睡眠。

- 安眠穴：安眠穴位於耳垂後凹陷與枕骨下凹陷連線的中點處。有助調整多思慮而難眠的狀況。

- 肩井穴：在肩膀上凹陷如「井」，故稱為「肩井」。位於脊椎與肩峰中點凹陷處。有改善神疲乏力的狀況。

- 內關穴：位於手腕橫紋中點三橫指寬處。按壓能鎮靜安神，改善淺眠、整夜失眠的症狀。

- 三陰交穴：小腿內側，腳踝骨最高點往上四橫指寬處。為有助調理內分泌失調的穴位。



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而除了這三項中醫調理妙方，平時生活也要多留意一些自身習慣，各類習以為常的舉止其實都會影響睡眠。若是愛喝咖啡、愛喝茶等咖啡因飲料的人，最好中午過後就不再飲用含咖啡因的飲品。睡前也最好減少飲水量，以免夜尿干擾了睡意。因應年歲增長，一些不再適合現在自己的習慣最好要逐漸做出調整，以免身體長期下來吃不消。

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