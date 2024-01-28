假性近視｜工作結束視力變模糊屬近視加深？醫生教3方法輕鬆改善

一般來說，成年後近視度數迅速增加的可能性很小。不過仍有民眾發現，自己長時間、近距離的用眼，近視度數好像又大幅增長，配了新眼鏡還是常常看不清楚，該怎麼辦？眼科醫師指出，此時度數增加只是暫時性的，配度數高的眼鏡其實無效，靠3 方式就有機會改善。



近視控制的關鍵期落在3到18歲，難道成年後度數就不會再增加了嗎？台灣台北市立聯合醫院仁愛院區眼科醫師林欣樂表示，一般而言，20歲以後，眼睛的生長發育逐漸趨緩，因此近視度數通常不會再像青少年時期那樣迅速增加。不過，年紀增長過程，民眾仍可能感受到視力變得愈來愈模糊的變化。

近視雷射迷思大解惑（按圖看清👇👇👇）

+ 7

相關文章：眼睛健康｜近視雷射手術失敗會導致失明？一文破解3大迷思

成人近視增加，原來是睫狀肌太有彈性

成年以後近視度數怎麼還會增加？林欣樂解答，原因在於年輕人的睫狀肌彈性較佳，若長期使用電子產品或近距離工作，睫狀肌會因太過用力而造成對焦不準，導致短暫近視，也就是所謂的「假性近視」。

她分享，之前就曾收治台灣一名年紀約30歲的病患，其職業為牙醫，一天將近10幾小時都在近距離用眼開刀，原本近視只有400度，後來卻感覺視線變模糊。因為眼鏡度數完全不夠用，該名病患只好到眼鏡行量度數配新眼鏡，結果發現度數飆升到500至600度，卻沒想到即使戴著剛配完的眼鏡，依然常常在下午或晚上又開始看不清晰。

林欣樂表示，此時需要使用散瞳劑，讓放大瞳孔、幫助放鬆睫狀肌，才能量到真正的近視度數。同時也會發現，病人這段時期的視力模糊，其實都是長期近距離工作用眼，造成的睫狀肌持續收縮和痙攣，度數才暫時性上升。睫狀肌痙攣通常透過3方法可改善。如下：

1. 定期休息：用眼30分鐘就休息10分鐘

2. 調整用眼習慣：遠視遠眺。

3. 走出戶外：適度的戶外活動改善。



▼眼球過早老化易得4大疾病（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 18

相關文章：近視｜800度眼齡如同80歲 深近視易致4大眼疾視網膜剝離高10倍？

4大眼睛併發症都可能讓視力變得模糊

林欣樂提醒，少數人在成年期仍然可能會經歷一些度數的增加，這通常有遺傳性的因素或者先天的鞏膜結構脆弱問題。如果上述方法不足以改善症狀，可能需要進一步的檢查，以確保沒有其他視力問題。

事實上，長期使用電子產品及近距離工作的民眾，若是發現度數增加或視力模糊的狀況，仍需到眼科醫療院所檢查追蹤，詳細判斷成因。因為近視的確可能讓視線變得不清晰，但背後更可怕的是一系列病變，才是眼睛潛在的威脅。近視者務必注意下列併發症。

1. 黃斑部病變：

近視者患上黃斑部病變的風險較一般人群更高，可能導致中央視力模糊和失明。

2. 視網膜裂孔、剝離：

近視患者的眼睛可能因眼軸過長而增加了視網膜剝離的風險。視網膜剝離可能導致急性視力喪失，需要及時的手術治療。

3. 青光眼：

近視可能增加患上青光眼的風險，對視神經造成損害，進而導致永久性的視力損失。但是青光眼在高度近視的病人是較困難診斷的，必須長期在眼科接受一系列的檢查和追蹤。

4. 早發性白內障：

近視造成眼球的過度伸展可能導致屈光介質（如水晶體）的混濁，影響視力。

近視患者後續發生眼睛病變的風險比起一般人，呈現倍升的趨勢。（Heho健康授權使用）

相關文章：【護眼食物】抗氧化防藍光眼乾 護眼10種食物牛肉檸檬番薯都得！👇👇👇

+ 26

總體來說，近視使眼睛的結構受到改變和拉伸，恐怕導致眼睛各部分的功能異常，增加一系列眼科病變的風險。因此及早發現並有效管理近視非常重要，以減少潛在的併發症風險。林欣樂強調，近視一旦形成了便很難從結構上回復，即使接受近視雷射手術，近視對眼睛造成的影響仍無法去除。定期接受眼科檢查並遵從醫生的建議才是維護眼睛健康的關鍵。

延伸閱讀：

近視雷射後不會白內障、視網膜剝離？錯！醫釐清：手術僅能「矯正視力」

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」