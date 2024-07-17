排毒｜不良生活與飲食習慣造成邪氣堆積？中醫教7招助你扶正祛邪

「排毒」是一種體內正氣和邪氣對抗的過程，稱為「扶正祛邪」。



中醫將「毒」分為「內邪」與「外邪」。內邪，是因為不良的生活與飲食習慣造成病理產物堆積；外邪，則是環境氣候因子造成不適感，也就是「六淫」的「風、寒、暑、濕、燥、火」，這篇簡單提醒，用中醫角度可以怎麼驅逐邪氣！

中醫7招驅逐邪氣（按圖👇👇👇）

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人在虛弱的情況下，若感受過多的「外邪」，如「風、寒、暑、濕、燥、火」入侵人體，或是內邪」痰飲、水濕、瘀血的堆積造成身體不舒服，就該「祛邪排毒」，才能維持身體健康。以下7招能幫助身體排毒：

1. 定時補充水分

水參與了整個身體的循環，可以幫助人體的細胞與組織想維持正常的生理機能。可以運送養分、氧氣到各個組織，也可將廢物經由肝臟、腎臟排出體外。當體內的廢物、毒素排出體外後，抵抗力自然就提升。每天喝足量的水，能讓身體更輕盈。

2. 多做有氧運動

有氧運動是流汗排毒的好選擇！適時地排汗，可以讓體內的廢物跟毒素都排出，進而減少壞的物質殘留於身體，增強抵抗力。同時也能讓心肺有間歇的衝擊，進而加強排毒效果更顯著。

3. 多攝取新鮮蔬果、全穀類

新鮮蔬果和全穀類食物富含膳食纖維與維他命，能促進腸胃蠕動、排便順暢，確保腸道健康。

5大排毒器官保養法（按圖👇👇👇）

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4. 多吃「白色」的食物

多吃白色食物，具養肺的功效。平常不妨多吃白色食物，例如：白蘿蔔、百合、銀耳等等，不但能滋養肺經脈，而且能舒暢胸腔，減少鼻過敏、乾咳、喉嚨痛、氣喘（哮喘）等毛病的產生。

5. 多多泡澡

愈來愈多研究證實，泡熱水澡有助改善各種身、心問題，像是減肥、失眠、抑鬱、心血管疾病、肌膚乾燥等狀況，都可藉由泡澡來改善。有些人天生不易出汗，也可透過泡澡、蒸氣房、烤箱等方式，讓身體被動出汗。

6. 補充益生菌

益生菌可促進腸壁蠕動，抑制腸道有害菌的生長，提升抵抗壞菌侵害的能力。穩定補充益生菌，幫自己培養出健康體質。建議攝取的時間點以起床空腹時為宜。

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7. 養成排便習慣

經常排便可避免毒素的形成。可以每天在固定時間坐在馬桶上3~5分鐘，讓身體慢慢習慣排便的時間，如果排便時間超過5分鐘，不但容易「痔瘡」，也代表排便其實是很不順暢的。推薦在早上，還沒起床前，先在床上稍微按摩腹部的方式，可以幫助腸道蠕動。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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