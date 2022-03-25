排毒｜身體毒素排不出影響健康！營養師教5大排毒器官保養要訣

排毒器官也該清一清保養一下！你有想過每天接觸的食品、空污、紫外線或藥物、煙酒、香精等物質，身體要如何代謝排除？



若身體毒素排不出去，對健康影響很大！要讓人體代謝排毒功能正常暢通，以下台灣營養師彭逸珊教你5大排毒器官的保養法。

5大排毒器官保養法（按圖👇👇👇）

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排毒器官1：皮膚

彭逸珊說明，皮膚是第一線抵抗外界有害物質的器官，同時也是排汗、維持正常代謝的重要功臣。平時要保養好皮膚，記得防曬、減少刺激性物品，並做好肌膚清潔及保養。

排毒器官2：肺臟

空氣中有許多污染物質、灰塵、細菌、病毒等，平時透過呼吸道的纖毛、體內的巨噬細胞等來保護身體，降低傷害。對於肺部的保養，彭逸珊建議，外出可戴口罩，利用運動訓練肺活量，也可多吃清肺食物例如：山藥、南瓜、堅果等。

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排毒器官3：腸道

腸道是身體吸收營養、排除廢物的主要器官，同時具有大量的菌叢；研究指出，腸道與腦部功能、情緒息息相關。想保養好腸道，建議維持良好排便習慣，膳食纖維不可少，多攝取全穀類食物、蔬果，以及多喝水、補充益生菌。

排毒器官4：腎臟

彭逸珊提到，腎臟除了透過尿液把身體內的廢物、毒素排出的功能外，也和身體的酸鹼平衡、血壓、電解質等有關。建議對腎臟好一點，減少重口味食物和含糖飲品，建立少量多次喝水的習慣。

排毒器官5：肝臟

肝臟是人體第一大解毒器官，經過肝臟的酵素作用後，將毒性物質轉換成身體可排除的物質，再透過腎臟轉換成尿液排出體外。針對肝臟的保養術，彭逸珊說，減少加工食品、煙酒，選擇優質蛋白質、規律運動、多喝水、充足睡眠。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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