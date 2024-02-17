過敏｜流鼻水超過3周恐患過敏性鼻炎！中醫教2穴位2食療紓緩不適

流鼻水、打噴涕已經快1個月了，這樣是感冒嗎？



中醫師表示，上呼吸道症狀超過2周，當心是過敏性鼻炎惹禍，根據研究顯示，全球人口中，約有30～50％有過敏體質，過敏性鼻炎佔1/3，建議多鍛鍊身體、按壓穴道改善，也可以吃2道料理緩解不適。

▼過敏性鼻炎的症狀（按圖看清👇👇👇）

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過敏性鼻炎症狀

台灣馬光中醫診所中醫師劉宗昇表示，先有鼻塞、鼻腔發癢，接下來噴嚏頻作、鼻癢、流大量清涕，還可出現暫時性或持續性嗅覺減退或消失、前額痛、耳鳴、眼睛的癢感、流淚、聲嘶、慢性咳嗽等，都是過敏性鼻炎症狀，可說是「起病急，消失也快，症狀有輕有重，發作時間可長可短，病史一般較長」。

過敏性鼻炎發作時可見鼻黏膜淡紅、蒼白或灰暗色、水腫，以下鼻甲為甚。鼻腔內可見清稀鼻涕，間歇期時鼻腔黏膜可恢復正常。但病史比較長，反應較劇烈的患者，則可見鼻黏膜極度蒼白、水腫，甚者，鼻黏膜可呈息肉樣變或形成鼻息肉。

流鼻水、打噴嚏超過3周恐是過敏性鼻炎惹禍

劉宗昇說明，常年過敏鼻炎的病人，經常會抱怨容易感冒，但是詳細詢問病史，會發覺症狀都是過敏性鼻炎造成，而不是感冒的急性症狀，另外也可藉由檢查鼻子、鼻部分泌物顯微鏡檢查鑑別，過敏性鼻炎的排出物常含有大量嗜酸性白血球，而感冒則含有脫細胞、淋巴球、大量多形核白血球。

一般感冒若無併發症，感冒周期約7至10天就會好轉，而且症狀也會明顯改善，如果症狀連續超過3周以上，就可能是過敏性鼻炎了；另外，也可以從患者有無「早晚症狀特別明顯」做加強判斷的依據。

哪些人易患過敏性鼻炎？

過敏體質通常都是從遺傳而來，若父母當中有一人有過敏性疾病，子女罹患過敏疾病的機會是30～50％；父母兩人皆有過敏性疾病，子女罹患過敏疾病的機率是50～80％。

劉宗昇說明，生活、工作環境也息息相關，如裁縫師、理髮師、美容師、加油站員工等所處的工作場所，空氣中刺激性的微浮粒較多，塵蟎和黴菌多、廢氣嚴重，因此也較易引發鼻過敏。

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中醫也能治療過敏性鼻炎

中醫稱過敏性鼻炎為鼻鼽，即鼻出清涕之意，因為身體對某些過敏原，如細菌、病毒、黴菌、季節、溫度及濕度變化、心理因素等，敏感性增高，而呈現以鼻黏膜病變為主的一種異常反應，常伴發過敏性鼻竇炎。

中醫認為本病的發生，內因多為臟腑功能失調，與個人的體質有關。外因多為風寒、異氣之邪，如細菌、病毒、黴菌、季節、溫度及濕度變化、心理因素，侵襲鼻竅而致。

肺氣虛弱、感受風寒是本病的主要病因病理，由於脾氣虛弱，可使肺氣虛弱，腎氣虛，會使肺失溫煦，而導致鼻鼽的發生。臟腑功能失調，以肺、脾、腎三臟虛損為主，病位於肺，但與脾、腎密有切關係。

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2穴位減緩過敏性鼻炎不適

過敏性鼻炎患者，因體質虛弱，平時極容易受涼感冒，建議應注意鍛鍊身體，增強體質，可進行耐寒及呼吸訓練，如打太極拳、氣功以調整呼吸。也可以輔以穴位按摩，每天早晚以手指揉按合谷穴、迎香穴，約2～3分鐘，減緩不適，達到預防保健的效果。

中藥食療緩解過敏性鼻炎

1. 山藥杏仁粥

功效：適用於脾虛體弱、肺虛久咳等症。

藥材：山藥、粟米各100克，杏仁20克，酥油適量。

做法：每日空腹開水調杏仁末10克，山藥、粟米粉各適量，加入酥油。



2. 蔥白紅棗雞肉粥

功效：減輕過敏性鼻炎的鼻塞、噴嚏、流清涕症狀。

藥材：粳米100克、紅棗10顆（去核）、連骨雞肉100克。

做法：所有食材分別洗凈，薑切片、芫荽及蔥切末。鍋內加水適量，放入雞肉、薑片大火煮開。放入粳米、紅棗熬45分鐘左右。最後加入蔥白、香菜，調味。



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