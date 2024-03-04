幽門螺旋菌屬胃癌頭號元兇不容小覷！醫生提醒6類人及早篩檢

幽門螺旋菌是一種喜歡寄生在胃內的細菌，雖然其被發現是一場意外，也很晚才被醫界發現，它卻是造成消化道潰瘍及胃癌的頭號兇手。



台灣安南醫院消化內科病房主任郭立夫提及，正因為幽門螺旋菌嚴重性不容小覷，因此許多人收到體檢報告時，若血液中的幽門桿菌抗體呈陽性，常常會感到不知所措，不知道自己是否感染胃幽門桿菌，於是拿體檢報告至診間諮詢。

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郭立夫分享診斷幽門桿菌的方法，分成「非侵入性」和「侵入性」兩大類：非侵入性檢查方式包括碳13（碳十三）尿素呼氣試驗、抽血和糞便檢查，其中碳13尿素呼氣檢查是現在最普遍的方法，由受檢者喝下藥水，再檢查呼氣出來的碳13含量，便可知道幽門桿菌感染是陰性或陽性；另一抽血檢測抗體方式，通常需進一步檢測，因此較少作為檢測的標準。至於侵入型檢查，則是胃鏡檢查時，夾取一塊組織採樣進行化驗。

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因此，如果發現血液中有幽門桿菌抗體時，是否等同感染胃幽門桿菌？郭立夫表示，仍需要再次進行呼氣檢測或胃鏡組織採樣，才能確定是否感染幽門桿菌。那麼，哪些人需要做胃幽門桿菌檢測？他列舉六大類型：

一、消化性潰瘍：因胃潰瘍和十二指腸潰瘍的發生，與幽門桿菌感染相關；

二、慢性胃炎、腸上皮化生或萎縮性胃炎：這些病灶可視為胃癌的前兆，而治療幽門桿菌可以改善胃黏膜萎縮，大幅減少罹患胃癌機率；

三、胃癌高危險族群：如三等親內有胃癌家族史、抽煙族；

四、長期服用藥物：若因其他疾病而長期使用藥物，較容易讓胃黏膜受損；

五、有消化不良症狀者；

六、缺鐵性貧血或免疫性血小板低下紫斑症。

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此外，若發現感染幽門桿菌但沒症狀時，需要治療嗎？根據台灣消化系醫學會2022年發布的最新《胃幽門螺旋菌篩檢指引》，民眾一旦篩檢出幽門桿菌陽性，建議接受除菌治療；至於該用哪種療法，建議由醫師進行評估，首要考量包括患者有沒有藥物過敏史、抗生素抗藥性盛行率等。

郭立夫補充，由台灣安南醫院醫療副院長許秉毅所帶領的消化內科團隊，已研發出新一代混合療法，除菌成功率高達95%，優於傳統的三合一療法。因此，感染幽門桿菌並不可怕，只要給予合適的除菌療程，既可以輕鬆除菌，又能降低罹患胃癌或消化道潰瘍的機率。

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