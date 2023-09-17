胃癌｜三期存活率僅五成愈遲發現愈危險！胃癌四高風險族群要注意

早期胃癌通常難以發現，其症狀與胃潰瘍相似，容易在轉移到其他部位時才被發現。



第一期胃癌的術後五年存活率高達90%以上，然而到了第三期，存活率僅剩50%，尤其是第三期晚期的存活率更低。因此，當胃癌擴散時，預後情況往往不佳。

胃癌四大高風險族群（按圖看清👇👇👇）

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一、幽門螺旋桿菌感染者

患有幽門螺旋桿菌感染的人，其胃部底端的生長與胃癌密切相關。其中包括萎縮性胃癌、非典型增生癌前病變，以及有家族胃癌史者，都應接受幽門螺旋桿菌檢查。如果檢查呈陽性反應，需進行完整的藥物根除治療。此外，那些有胃炎復發、十二指腸潰瘍或長期使用制酸劑治療的人，也應進行幽門螺旋桿菌檢查。

二、食用醃製及燻烤食物者

攝取這些食物時，不自覺中攝取過多的食鹽和硝酸鹽，高濃度攝取可能造成胃黏膜損傷，甚至引發萎縮性胃炎。食物中的亞硝酸鹽也是關鍵因素之一。經常食用燻烤食物的人更容易罹患胃癌。

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三、曾進行胃部切除手術者

統計顯示，曾經進行胃部切除手術超過10年的人，其罹患胃癌的風險較高。同樣地，接受局部胃切除手術的人，尤其是15至20年後，也容易成為胃癌的高發群體。

四、胃黏膜有異常者

當胃黏膜層因發炎而變薄時，胃腺體會萎縮，胃液分泌減少，無法有效將滲入增殖區的致癌物沖刷出去。同時，黏膜層變厚，增加了與外來致癌物接觸的機會。

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