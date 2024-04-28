背部長滿痘痘不敢穿露背裝？醫教2招保養背部避免吃易致痘食物

背部長痘痘是許多人困擾的問題，尤其在夏天穿露背裝時，更顯尷尬。醫師指出，背痘的成因可能包括油脂分泌過多、毛囊堵塞及細菌感染等，因此改善背痘需從清潔、控油及清潔毛孔等方面著手，若背痘情況嚴重，仍建議民眾到皮膚科就診治療。



想改善背痘 清潔與保養不可少

台灣聖宜診所美容主治醫師吳易儒指出，想要改善背痘問題，最好的方法就是每天使用溫和的潔膚產品清潔背部，特別是在運動或出汗後，要選擇不含刺激性成分的沐浴乳，洗完後肌膚不要有乾澀感，此外也要避免用手指擠痘痘，以免導致感染和疤痕。

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減少背痘形成 靠3種成分保養

吳易儒表示，在清潔有長背痘的部位時，可選用含去角質成分產品，選擇護膚產品上，則推薦使用含有水楊酸、苦杏仁酸等成分的產品，有助於去除角質、清潔毛囊，減少痘痘的形成。另外，穿著透氣性佳的衣物，避免緊身衣服摩擦背部皮膚，也有助於減少痘痘和暗沉的產生。

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注意飲食避免「易致痘食物」

吳易儒提醒，飲食方面要避免攝取過多油炸食品、甜食和高糖飲料，這些食物可能會促進痘痘形成，背痘除了影響美觀，碰觸到時也會感到疼痛，相當惱人，想在夏天來臨前，擁有光滑動人的美背，清潔跟保養必不可少，若在執行清潔跟保養後，背痘狀況依然嚴重，建議民眾儘快到皮膚科就診治療。

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