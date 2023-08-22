暗瘡｜熬夜易長青春痘屬護膚大忌！避吃甜食高油脂食物改善痘痘肌

現代人工作壓力大，例如像工程師，必須長期熬夜加班趕專案、三餐不穩定，下班回家通常喜歡吃點宵夜、玩手機消除一整天的不愉快，但這些行為對皮膚造成的負擔，就好像老闆給你的壓力一樣爆表，驀然回首，痘痘就在臉部明顯處。如果放著不管，痘痘可能愈來愈嚴重，甚至發炎留下疤痕。除了努力改善作息以外，有什麼方法可以幫助熬夜人士去除痘痘呢？



整頓痘痘肌 熬夜是大忌

其實，在不對的時間睡覺也是一種壓力，台灣新竹皮膚科診所莊士迪院長表示，痘痘的患者沒有熬夜的本錢，最晚在晚間11點前就寢，睡足7小時，充足的睡眠不只能調整生理健康，連帶精神壓力也有所緩解。熬夜除了影響荷爾蒙的平衡外，也會造成皮脂分泌異常，肌膚也可能因免疫力的下降滋生更多細菌，其他如粉刺、毛孔粗大等問題亦跟著產生。

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然而現代人生活步調繁忙，熬夜晚睡已是常態，想減少面部痘痘，除了調整作息，最好方法便是尋求專業皮膚科醫生的幫助。一般皮膚科門診會採用外用藥膏或口服用藥治療痘痘：外用藥膏如抗生素、杜鵑花酸、過氧化苯及A酸等，塗抹外用藥須留意少數病患可能產生紅腫過敏的現象；口服用藥如抗生素、口服A酸及荷爾蒙製劑等，亦為常見有效的治痘方式，但須特別注意口服A酸不宜讓肝功能指數異常者、12歲以下孩童及備孕、懷孕的女性服用，而其常見的副作用是嘴唇乾燥脫皮，少數患者使用高劑量口服A酸時可能引起落髮、抑鬱等副作用。

口服藥外用藥都不適合？藍雷射幾乎無副作用、無修復期！

莊士迪院長說明，若是肌膚易受藥膏刺激而發紅、擔心口服用藥的副作用或不太擅長吞四環素類的口服藥導致食道黏膜灼傷的患者，藍雷射可以輕鬆化解這些困擾，而相較傳統雷射帶來的疼痛感，藍雷射治療時疼痛度極低，僅於治療過程中有灼熱感，基本上是無需敷麻藥即可接受治療。痘痘的病患大部分都可接受藍雷射治療，而未成年的病患在家長的陪同下也可以進行療程，整個過程舒適無負擔。

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藍雷射有雙波長的雷射模式，1450nm波長可以破壞皮脂腺降低皮脂分泌，而450nm波長的藍光則可有效滅菌，兩者相得益彰，殺菌的同時獲得控油效果，改善痘痘肌效果顯著。莊士迪院長表示，藍雷射的熱效應也會間接促進膠原蛋白的增生，除了治療發炎痘痘，對消除一些淺層痘疤和改善毛孔粗大也有不錯的療效。只要持續治療，讓肌膚維持在正常狀態，就能降低痘痘復發機率。一般而言藍雷射施打3次為一個療程，視膚況平均可減少3~8成的皮脂分泌量，進而減少粉刺的生成；若是痘痘的發炎較嚴重或出油量較多的病患，莊士迪院長建議可以接著做第二次療程。目前適逢夏天，出油旺盛，更需要持續維持肌膚穩定度，千萬別讓痘痘惡化成棘手的凹陷型痘疤，而藍雷射正是解決這些問題的利器。

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洗臉避免皂鹼用品 良好習慣有助改善痘痘膚質

藍雷射治療後幾乎無恢復期，臉部輕微的發紅發熱通常在隔天即消散，術後注意保濕和防曬即可。日常清潔習慣上，莊士迪院長提醒切勿過度或頻繁地清潔面部，一天約兩次即可，而洗臉或身體時，盡量避開含有皂鹼的清潔用品，皮膚本身是酸性的，在微酸的狀況下肌膚較有抑制細菌的效果。飲食方面則建議避免甜食、高油脂、乳製品、辛辣食物等，也要避免攝取過量蛋白質。無論選擇哪一種治療痘痘的方式，正常的生活作息還是最重要的，適當運動、充足睡眠，才能維持肌膚及身體健康！

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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