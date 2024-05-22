頭髮護理｜不吹乾頭髮睡覺誘細菌滋生？4妙招養好頭皮擁亮麗秀髮

隨著天氣慢慢轉熱，對於留長髮的女性來說，吹頭髮變得極為麻煩的一件事情！但頭髮有無吹乾對頭皮會產生負面影響嗎？



皮膚科醫師分析：「吹乾頭髮的主要目的是防止頭皮潮濕，從而減少細菌和真菌的生長，沒吹乾不一定會造成頭皮問題，但要留意對於免疫力低下、本身皮膚有些狀況的民眾，確實要留意可能產生脂漏性皮膚炎、玫瑰斑、痘痘毛囊炎等狀況。」

養好頭皮4妙招（按圖看清👇👇👇）

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小心頭皮、枕頭潮濕有利細菌生長

吹頭髮耗時費力，尤其在天氣熱時，不少民眾乾脆讓頭髮自然乾，或是帶著微濕頭髮上床睡覺，難道這樣習慣對頭皮有害嗎？台灣真心皮膚科診所院長周宛儀解釋：「沒有吹乾的頭髮提供了一個潮濕的環境，如果頭皮或枕頭潮濕，確實可能有助於細菌或黴菌的生長。」

所幸如果菌量不多，對於一般人可能沒有明顯的影響，但對於免疫力低下，或是本身就有臉部或頭部皮膚問題的人如有脂漏性皮膚炎、玫瑰斑、痘痘毛囊炎等狀況的，可能就會造成負面的影響。

吹頭髮也有訣竅！避免溫度過高、距離過近

民眾要知道吹乾頭髮的主要目的是防止「頭皮潮濕」，從而減少細菌和真菌的生長。周宛儀說：「如果像留三分頭或是頭髮超短的人頭乾的很快，不吹頭影響不大。但也要注意，過度吹整可能會導致頭皮和頭髮乾燥或受傷，吹整時最好要注意吹風機不要離頭皮太近，也不要使用過高的溫度避免燙傷或髮質受損，吹風機（風筒）的溫度愈高，與頭皮的距離就要愈遠。」

頭皮健康極為重要，頭皮癢跟頭皮屑往往嚴重影響到患者的生活品質甚至是工作與社交，「在正常狀況下頭皮如果能一清二白，沒有發紅脫屑發癢、紅腫的痘痘或是落髮問題是最好的，有健康的頭皮，才能有健康的頭髮。」周宛儀解釋道，如果有頭皮問題或是落髮，建議趕快來皮膚科報到。

▼頭皮曬傷致掉髮？（按圖看清👇👇👇）

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皮膚科醫師傳授夏季養好頭皮四妙招！

尤其隨著季節轉為夏天，民眾對於頭皮照顧更應留心，夏日的高溫和潮濕可能會使頭皮更容易出油和毛孔阻塞，容易產生頭皮癢或毛囊炎的問題，為了保持健康的頭皮，周宛儀提出以下四點建議：

一、適度清潔：

不要太久才洗頭避免油垢髒污堆積，但也不要清潔過度，避免頭皮變敏感。選擇洗髮精以洗完頭皮清爽不乾澀為原則，枕頭套、毛巾與安全帽也要記得定期清洗消毒。

二、保持乾爽：

洗完頭建議頭髮要吹乾，平時如果有流汗需要用濕的毛巾把汗擦掉之後，再用乾的毛巾拍乾，避免汗水刺激頭皮或阻塞毛囊。

▼3穴位助白髮變黑髮（點擊圖片查看👇👇👇）

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三、做好防曬：

頭皮也會曬傷，外出時可以撐傘戴帽子保護頭皮。

四、避免過度燙染：

燙染勿過度，尤其是頭皮有紅癢或長痘等狀況宜避免燙染，才不會讓頭皮狀況雪上加霜。

在日常生活中，切記吹頭髮時吹風機不要貼緊頭皮，以免造成頭皮受傷，從最基本良好習慣養成起，避免造成頭皮的危害，人人都可以有健康頭皮與亮麗的頭髮。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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