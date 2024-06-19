服藥須知｜感冒藥水喝不完可以冷藏下次喝？台灣食藥署破解迷思

每當季節交替、流行性感冒好發時期，大人或小孩都很容易感冒！反覆看醫師總會拿到各種兒科藥水，但應該要如何保存？沒喝完的藥水可以冰起來等到下次有類似的症狀再喝？



為此，台灣食藥署特別說明，常見藥水為了12歲以下兒童容易服用都會添加糖類，因此只需避開陽光，存放室溫即可。除非醫師或藥品容器上有特別提醒，才須存放在雪櫃內冷藏。

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感冒藥水需要冰雪櫃嗎？

台灣食藥署表示，常見的瓶裝兒科藥水大多為了緩解感冒症狀，包含退燒止痛、止咳祛痰、抗過敏劑等。此類藥水為了方便12歲以下的兒童服用，通常會設計出方便調整劑量，並在裡面加入糖類，讓小朋友容易接受的口味。但如果存放於雪櫃，反而有可能會造成糖分析出，進而導致藥品劑量失準甚至變質。因此，一般藥水可儲存於室溫下，避開陽光直射即可。如果包裝或醫師有特別醒，才需要存放在雪櫃內冷藏。

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沒喝完先留著，可以下次感冒再喝嗎？

台灣食藥署提醒，開封後的藥水在當次治療期完成，但尚未使用完畢就應該丟棄，不建議留至下次感冒時使用。畢竟每次的病情不盡相同，家長不應該自行診斷用藥，以免延誤治療，或發生藥品不良反應。

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依照醫師囑咐，確實用藥！

部分兒科使用的抗生素藥品，加水後安定性比較不穩，所以常常製成粉劑。會由家長領回後，在使用前加水調成液體服用。有些藥品需要冷藏保存，藥師會在交付藥品時提醒正確的配製方式、用法、保存方法等，也會在藥袋特別標示。台灣食藥署提醒，如果對於藥品的保存有任何疑問，建議諮詢醫師、藥師，以免造成不良反應，延誤治療時機。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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