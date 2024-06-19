三高｜高血壓、高血糖及高血脂異常難發現！落實3件事助逆轉疾病

三高初期通常沒有明顯症狀，讓民眾很難察覺身體異樣，依據台灣衛生福利部2022年台灣人10大死因統計顯示，三高慢性病共奪走69,400人生命，對於其危害不可不慎。



台灣國民健康署宣導，民眾要預防三高，應從源頭做起，養成健康生活習慣，包含戒煙、節酒、健康飲食及規律運動，定期健康檢查及異常追蹤，才能及早控制慢性疾病的發生。

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三高異常難發現！台灣國健署：有4至7成民眾無自覺

根據2017至2020年國民營養健康變遷調查資料顯示，20歲以上台灣人三高自知率為「高血壓68%、高血糖66%、高血脂23%」，代表約有4至7成民眾不知道自己的三高數值已有異常。

據悉，台灣健保署2022年醫療費用支出最高的前10大疾病，第1名為腎臟疾病、第3、4、6、7名分別為糖尿病、高血壓性疾病、缺血性心臟病及腦血管疾病，這些疾病都與三高有關。台灣國健署指出，由此可見，「三高」所造成的疾病足以危害人們生命健康危害及台灣健保支出的負擔，是不可忽視的。民眾想要避免「三高」危害，除了維持良好生活習慣外，國健署強調應遵守以下3點：

▸722量血壓：建議民眾可居家自我血壓量測，以「722」原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，以掌握自己的健康狀況。



▸定期健康檢查：民眾可善用各場域之健康檢查，如成人預防保健服務、職場勞工健檢、公務人員健檢或自費健檢等，關心自己的血壓、血脂及血糖等數據變化。



▸健檢紅字，定期追蹤：健康檢查有紅字，要加以重視，應儘速至醫療院所進行追蹤。



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關心「三高」健康數據 降低慢性病風險

台灣國健署署長吳昭軍指出，依調查資料顯示，約6成民眾會定期參加健康檢查，提醒台灣人可多加利用免費成人健檢服務，凡年滿40至64歲民眾為每3年1次；65歲以上每年1次（原住民提前至55歲及小兒麻痺患者提前至35歲）；服務內容包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、驗尿、健康諮詢等，可有效針對國人常見６項問題（血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數）進行檢測。

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國健署表示，民眾可將健康檢查結果輸入「慢性疾病風險評估平台」，推估未來10年罹患冠心病、高血壓、腦中風、糖尿病、心血管不良事件的高、中、低風險，給予後續追蹤建議；中、高風險者並應及早尋求專業醫事人員協助，透過改善不良健康習慣來預防慢性病。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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