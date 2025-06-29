暗瘡｜一旦留疤已是真皮層缺損不可逆？4個生活習慣助改善青春痘

臉上冒青春痘已經夠煩，留了疤痕更惱人，網路有傳說一個「除疤公式」：早睡+多喝水+補充鋅+維他命C，痘疤就消失了。真有這麼神？



專家表示，一旦留疤即是真皮層缺損，已是不可逆，補充維他命也無法修復，除非雷射治療。

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痘疤、痘印是兩回事

台灣整型外科醫師周余諭指出，許多人常將痘痘消褪後有色素沉澱現象誤稱為痘疤，實際上應該稱為痘印。真正的痘疤是指皮膚有凹陷或增生的疤痕。痘印還有機會變淡，痘疤要消除可要費一番功夫和銀子，「沒事真的不要擠痘痘！」

口服維他命C有助於美白

周余諭表示，口服維他命C確實是一種有助於美白的產品，長期服用可以讓膚色略為提亮。目前相對有證據支持。至於補充鋅，雖然沒有直接證據顯示可以改善痘痘，但在一般傷口癒合過程中，若能補充維他命C和鋅，的確有助於加速癒合，進而減少色素沉澱和術後疤痕的可能性。但是，若痘疤已經形成，周余諭說，單靠口服這類營養補充品無法讓疤痕變平。

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痘疤治療需破壞後重建

對於已形成的痘疤，周余諭表示，痘疤依凹陷程度可分為冰鑿型、車廂型和滾動型等類型，通常都伴隨著真皮層的缺損。單靠口服營養品補充，並無法長出新的真皮層。如果真想「抹平」，醫美處理上需要先破壞原有的疤痕組織，再讓皮膚重新建構。常見的治療方式包括果酸換膚、雷射治療，甚至是微植皮等。

及早治療 避免惡化感染

周余諭提醒，自行擠壓痘痘往往會造成不規則的傷口，且容易導致細菌感染，甚至演變成蜂窩性組織炎等嚴重的感染性疾病。因此，有痘痘問題應及早尋求皮膚科醫師的專業治療，避免病情惡化。

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治療費用需視情況而定

周余諭表示，痘疤治療的費用需視病灶面積、治療方式及次數而定。一般而言，雷射治療單次費用約在1,300到2,650港幣之間。完整的治療計劃則須依個案情況評估，費用有所不同。

生活習慣要改 才是關鍵

周余諭強調，預防勝於治療是改善痘痘問題的不二法門。雖然藥物可以協助降低痘痘的發炎程度，但若未配合良好的生活習慣，如正常作息、均衡飲食、勤洗臉及防曬等，光依賴藥物治痘痘，效果有限。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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