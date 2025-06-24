打鼻鼾代表熟睡中？睡眠窒息症恐引發心臟病？8治療方式改善打呼

你知道「打呼」不只是影響別人睡眠的問題，更是嚴重的健康警訊？



台灣三軍總醫院睡眠醫學中心孟繁俊主任指出，阻塞型睡眠窒息症（Obstructive Sleep Apnea, OSA）是一種常見但容易被忽視的疾病，若未及時治療，恐引發高血壓、心臟病、中風、糖尿病、甚至失智與惡性腫瘤等一系列健康風險。

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健康睡眠能促進記憶、增強免疫力 如果反覆缺氧恐增失智風險

根據研究，健康睡眠能夠促進記憶、增強免疫力並維持體重平衡。然而睡眠窒息症會導致夜間多次呼吸暫停，每次長達10秒甚至更久，使人體反覆處於缺氧狀態（Intermittent Hypoxia）。孟繁俊主任提醒：「缺氧會加速腦部濤蛋白（Tau protein）及乙型類澱粉蛋白（β-amyloid）沉積而增加失智風險，也會導致胰島素抗性產生，引發或惡化糖尿病。」

睡眠窒息症不分年齡層，尤以肥胖者、頸圍較粗者、中老年人、或有扁桃腺肥大者為高風險族群。最新美國醫學資料顯示，34%的男性和17%的女性有此症狀；女性停經後，由於脂肪分布改變，盛行率與男性幾乎持平。

台灣1名4歲男童因一次感冒後出現明顯打呼聲，被發現有扁桃腺腫大、黑眼圈、注意力不集中及過動情形。前往三總進一步檢查顯示其睡眠呼吸中止指數（AHI）高達11，屬於「重度呼吸中止症」。曾至胸腔科、耳鼻喉科、牙科及中醫部睡眠醫學團隊診療，家長不願過早使用呼吸器或接受手術，經評估後使用中藥改善體質後，不僅打呼減輕，連學習與行為表現也明顯改善。

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睡眠窒息症依照病情輕重 可透過多元化醫療選擇改善方式

孟繁俊主任說明，睡眠窒息症依病情輕重，有8種治療方式可供選擇：

1. 一般性治療：包括減重、側睡、避免酒精與安眠藥等。

2. 口腔矯正器（止鼾牙套）：針對下顎後縮或舌根阻塞患者。

3. 手術治療：適用於扁桃腺肥大、下顎後縮等解剖結構異常患者。

4. 持續正壓呼吸器（CPAP）：目前最有效的治療方法，但部分病患順從性較差。



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5. 負壓睡眠呼吸治療裝置（iNAP）：適用於無法忍受正壓呼吸器者，效果好且攜帶方便。

6. 鼻吐氣呼吸道正壓治療（Nasal EPAP）：適用於無法忍受正壓呼吸器者，效果好且攜帶方便，但不適用於鼻塞患者。

7. 中醫調理：適用於無法接受上述治療者。

8. 藥物治療：如FDA於2024年底核准的GLP-1受體促效劑Zepbound，可藉由減重改善症狀。



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睡眠窒息症恐引發全身慢性病健康風險 及早診斷及時治療

台灣三軍總醫院睡眠中心於今年4月完成從內湖至汀州之搬遷事宜，不但提供民眾新的睡眠檢測儀器及環境，更同時擴增了每日的檢查量能，使需要接受完整的睡眠多項生理檢查（PSG）之民眾不用再等待好幾個月才能排到此檢查，以利早期診斷及早期治療。

孟繁俊主任強調，睡眠窒息症不只是「睡不好」，而是關乎全身健康的慢性病，唯有早期發現、積極治療，才能保護我們的心臟、大腦與生命品質。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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