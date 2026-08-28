減肥｜醫生教路飲珍奶唔肥黃金法則！打工仔必學三個辦公室運動

香港人鍾意飲手搖飲品，特別是珍珠奶茶，但不少人怕肥、怕攝取過多糖份而對它敬而遠之。不過，台灣減重醫生蕭捷健近日在YouTube一條影片中打破迷思，指出只要掌握黃金時間，減肥一樣可以飲珍珠奶茶！他更推介打工仔在辦公室做三個簡單動作，就可以幫助穩定血糖，不易囤積脂肪。

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珍珠奶茶點法兩大竅門

蕭醫生指出，其實奶茶裡一粒粒的「珍珠」加工程度並沒有大家想像中那麼高，比起含有棕櫚油和大量油脂的蛋糕或餅乾，「珍珠」主要由木薯粉製成，加工程度大約只跟白饅頭差不多。不過，點餐時要注意以下兩大重點：

鮮奶取代奶精

將傳統使用奶精的珍珠奶茶換成鮮奶，例如珍珠紅茶拿鐵。奶精幾乎只提供空熱量（脂肪與碳水化合物），加工程度高容易令身體發炎。與之相反，鮮奶則是天然食物，含有豐富的優質蛋白質，以及維持骨骼健康的天然鈣質和維生素如維他命B2、維他命B12等等。

堅持「走甜」

鮮奶本身含有乳糖，帶有天然甜味，加上「珍珠」在熬煮時通常已帶有糖份，所以蕭醫生建議直接點無糖，避免攝取過多額外糖份。

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黃金飲用時機：運動後飲最唔怕肥！

甚麼時候飲最不容易肥？蕭醫生大推的時間點是在運動後！很多人誤以為運動後吸收力強，吃東西會加倍吸收馬上變肥。其實剛好相反，運動會消耗肌肉中的肝醣，此時吃下如「珍珠」這類精緻澱粉，肌肉的「大門」會打開，糖份會被吸收到肌肉中補充肝醣，反而不容易轉化為皮下脂肪或內臟脂肪。

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如果是平日沒有運動習慣，蕭醫生建議將珍珠奶茶放在正餐後喝，而且正餐要先吃足夠的蛋白質和蔬菜。因為蛋白質能刺激身體分泌腸泌素，有助穩定血糖。另外，如果下午茶飲了一杯珍珠奶茶，晚餐就應避免再吃澱粉質如白飯，當作自己已經食了一份主食。

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腸泌素是什麼？ 腸泌素是人體進食後由腸道分泌的天然荷爾蒙，主要作用是刺激胰島素以降低血糖，並延緩胃排空來增加飽足感，能有效控糖與抑制食慾。

蕭醫生三招辦公室「微運動」

蕭醫生隨後在節目中大派定心丸，指出在辦公室利用枱櫈做一些「微運動」，隨時比去健身室瘋狂操練更有效，而且有幾招更是神不知鬼不覺，不會影響同事之餘，就算老闆請食下午茶都唔怕肥！

枱底慢速抖腳：狂吸血糖唔怕肥

這不是一般的快速瘋狂抖腳，而是坐在椅上，慢慢將雙腳腳跟往上抬高，抬到極限無法再抬時，再慢慢放下。蕭醫生指出，小腿的比目魚肌其實是一塊非常大的肌肉群，甚至比上半身的手臂肌肉還要大。當我們進食後做這個提腳跟動作，比目魚肌會非常有效率地將血液中的糖份吸收，幫助穩定血糖。只要血糖穩定，身體就比較不會將吃下肚的澱粉轉化為脂肪儲存。

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辦公椅坐姿抬腿：練下腹超有感

大家可以坐在辦公椅上，身體微微向後傾，雙手扶穩座椅兩側撐住，保持身體穩定，然後將雙腳同時抬起再放下。大腿必須整個抬起才能有效刺激下腹肌肉。如果一開始覺得太困難或發抖，可以先由單腳抬起做起。蕭醫生強調，這個在椅子上進行的動作，其實比直接躺在地上做仰臥起坐效果更好。如果做的時候肚子發抖，就代表你的腹肌正在發力，方向正確！

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辦公枱企立掌上壓：簡易練胸肌

大家無需趴在地上，只需面向辦公枱，雙手扶著枱邊，身體保持一直線（切忌臀部或腰部下塌），然後將身體壓向桌面，再推起，做類似掌上壓的動作。這個動作可以代替健身室的推胸訓練。蕭醫生建議可以做到肌肉感覺沒力氣為止，大約做20下為一組，讓身體維持肌肉記憶。

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減肥不代表要與所有美食絕緣。蕭醫生強調：「沒有真正壞的食物，只有不對的時機」。只要識得揀、識得飲，配合適當的日常活動，減肥期間一樣可以擁有飲珍珠奶茶的樂趣！