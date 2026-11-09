劉穎鏇出戰903籃球賽大晒實力 「最強Body」瘦身秘訣大公開！

「903 AllStar籃球賽」剛於本月7日圓滿結束。賽事除了雲集多位人氣偶像，全場最矚目的焦點，絕對落在無綫（TVB）小花劉穎鏇（Tiffany）身上。她在球場上展現出超班實力，相關比賽片段更在各大社交平台瘋狂洗版。劉穎鏇有「最強Body」之稱，到底她是如何打造出這副性感又充滿力量的完美身段？小編於下文為大家總結她維持身材秘訣！



劉穎鏇出戰903籃球賽的片段，賽後在社交平台洗版。（胡凱欣 攝）

球場盡顯超班實力 網民力推拍籃球劇

劉穎鏇當晚披上24號球衣代表「歌星勇士隊」上陣。她一落場便盡顯深厚的籃球底子，不論是切入上籃還是外圍三分球均準確命中。更難得的是，劉穎鏇絕不「獨食」，在場上多次為隊友製造入球機會，展現出極佳的大局觀。她不僅憑藉精湛球技贏得全場歡呼，連原本不太認識她的觀眾亦被其熱血感染。網民紛紛留言大讚：「又靚又叻又識睇大局」、「唔嬌柔唔做作」、「呢啲先係真正籃球女神」，更有網民乘機向無綫喊話，強烈要求為她開拍一部籃球劇集。

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（IG@itstiffanylau）

自小紮實苦練 美貌與實力兼備

劉穎鏇的亮眼表現絕非偶然。自小在美國洛杉磯長大的她，五歲已開始接觸籃球，高中時期更曾代表學校出戰加州賽事並奪得亞軍，接受過長期而正規的訓練，基本功相當紮實。自2016年奪得港姐亞軍入行以來，Tiffany憑藉176cm的高挑身形與甜美可人的樣貌，加上在《超能使者》、《隱形戰隊》及《奪命提示》等劇集中的搏命演出，一直深得觀眾歡心。

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「最強Body」瘦身秘訣公開！

劉穎鏇保持「最強Body」的秘訣主要依靠嚴格的飲食控制與持續的運動習慣。以下是她分享過的修身方法：

18:6間歇性斷食法

她曾表示自己骨架較大，為免給人「大隻」的感覺，她採用了每天限制在6小時內進食的「186斷食法」。早上通常以一杯齋啡（或燕麥咖啡）及一隻香蕉來捱過飢餓感。

國際頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》由約翰霍普金斯大學神經科學教授 Mark P. Mattson 與 Rafael de Cabo 博士發表的綜述指出：將進食限制在6小時內、禁食18小時，能有效促成代謝開關轉向酮體供能，不僅大幅提升脂肪代謝效率，更能增強身體對氧化壓力的抵抗力。值得留意的是，在6小時的進食窗口內，必須攝取每公斤體重約 1.6–2.0 克的優質蛋白質（如劉穎鏇常吃的雞胸肉、魚類），避免在減脂過程中流失骨骼肌。

減脂飲食核心：戒精緻糖＋高原型蛋白質餐單

堅持少鹽、少油，盡量避免油炸及精緻澱粉，並多進食蛋白質如雞胸肉與原型食物。她自言已戒掉珍珠奶茶及甜品多年，糖分主要從水果中攝取。若拍攝需要特別展露身材如露腰，她會在兩天前開始減少攝取水分及澱粉。

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重訓搭配HIIT高強度間歇：高效消脂同時強化心肺

在拍攝劇集（如《隱形戰隊》）期間，她曾經歷「地獄式」特訓，開拍前三個月已找私人教練操練，一星期去健身室5至6天；若沒空去健身室，也會每天抽45至60分鐘在跑步機跑5至6公里。此外，她非常推崇跑步、跳繩、HIIT等帶氧運動來排汗排毒及增強心肺功能。

此外，在長達半年的備戰及拍攝期間，劉穎鏇採取了極度嚴格的飲食控制。她每天的主食幾乎都是雞胸肉，並配合大量蔬菜以及高蛋白質飲品，同時大幅減少白飯等碳水化合物的攝取。這種地獄式的單調飲食雖然難捱，但卻是她極速消脂並維持 10% 超低體脂率的關鍵。

然而，女性的必需體脂率通常維持在12%至15%作為生理底線，若體脂長期低於15%，極易導致雌激素失調、經期紊亂甚至骨質疏鬆等不可逆健康損害，非長久減脂之道。

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體態管理心態轉變：由地獄特訓走向可持續健康生活

近年她受訪時坦言，過去為劇集進行密集式地獄訓練實在太辛苦，不願重蹈覆轍。現時她轉為透過持續的適量運動、注意日常飲食及服用天然保健品來阻隔卡路里吸收，以更健康長效的方式維持體態，隨時為開工做準備。

劉穎鏇在球場上的大放異彩，絕非單憑天賦，而是長年累月自律與汗水的結晶。從過去為角色挑戰身體極限的地獄式操練，到如今領悟出平衡、可持續的健康生活態度，劉穎鏇證明了真正的「最強 Body」不僅是外在的性感與肌肉線條，更是懂得傾聽身體需要並持之以恆的毅力。