護膚化妝品換季斷捨離？5招活用過期化妝品 環保又慳錢

快將換季加上在家時間長了，不少人都會開始動手整理化妝枱上的化妝品和護膚品。女生們當然明白，雖然人人都只得一張臉，但購買化妝品和護膚品的慾望總是無窮無盡，不同的場合要配不同的唇色、不同季節要用不同功效的產品，結果一年到頭只會發現有些產品早已過期，或是放了很久擔心衛生問題而不想再用。在將這些產品掉進垃圾桶前停一停，其實過期的化妝品和護膚品還有不少隱藏功用，可以物盡其用，既環保又可以節省金錢。



過期化妝品被驗出有致命細菌，情況相當可怕！(Pinterest)

倫敦Metropolitan University的生物及醫學科學高級講師Dr. Paul Matewele，曾在實驗室進行測試，發現過期的化妝品都有導致腦膜炎和敗血症的糞腸球菌；此外在樣本中亦發現對抗生素有抗藥性的葡萄球菌、導致細菌性陰道炎的真桿菌，及可引致腸胃炎和傷口感染的單胞菌等細菌等，所以過期化妝品絕對不應繼續使用。至於如何分辨手上產品到期了沒有？最簡單的方法就是留意產品底部或背後的數字。通常會有一組「數字 + M的密碼」，代表開封後可保存的時間，例如18M就表示產品最好在開封後18個月內用完。

發現過期的化妝品都有導致腦膜炎和敗血症的糞腸球菌，所以過期化妝品絕對不應繼續使用。（資料圖片/GettyImages）

洗面膏



過期的洗面膏不能洗臉，但可以拿來當作洗手液及用作清洗化妝掃使用。特別是現時由於疫情關係，大家經常都要洗手，手部肌膚沒有臉部嬌嫩，使用過期的洗面乳洗手，用後也不會太過乾澀。

疫情關係大家經常都要洗手，手部肌膚沒有臉部嬌嫩，使用過期的洗面乳洗手，用後也不會太過乾澀。（資料圖片）

防曬、乳液乳霜



過期乳液或乳霜除了可以當作body lotion使用外，還可以拿來保養皮具。皮具使用時間越長，越容易有皺摺，或會因為乾燥而裂開，這個時候可以用軟布拈取適量乳液乳霜，在皮具上打圈按摩，可讓皮革表面更有光澤，還能形成一層保護膜，延長使用壽命。

過期乳液或乳霜除了可以當作body lotion使用外，還可以拿來保養皮具。﹙Photo by Radek Skrzypczak on Unsplash﹚

而過期的防曬則可以將已氧化生鏽的銀飾品擦亮。將防曬霜適量塗在銀飾品上，然後用布擦拭後清洗乾淨，防曬霜裡的油性成分可以去除銀飾上的生鏽狀態，輕鬆讓銀飾變的明亮有光澤。

過期的防曬則可以將已氧化生鏽的銀飾品擦亮。（GettyImages／視覺中國）

潤唇膏



過期的潤唇膏如果尚未變質，可以增加香水的留香時間，只需要薄塗一層在欲噴的部位，潤唇膏的油分能幫助鎖住香味、減緩揮發速度，延長香水持久度；有些新鞋很磨腳，可用過期的護唇膏塗抹在後腳踭或是腳趾尾等會被磨到的地方，減低因磨腳而腳踭受傷的機會。