法令紋｜40歲前出現同體重有關？5個簡單習慣即可擊退初熟肌！

今年是壬寅虎年，與虎相關的產品大受歡迎，但每個女生都不想擁有被稱為「虎紋」的法令紋。法令紋位於兩邊鼻翼，沿著蘋果肌下方至嘴角處，臉上表情豐富一點，特別是大笑時分外明顯。法令紋較深的甚會在臉上呈現仿如「八」字形的紋路，瞬間顯老十年。有人說要徹底袪除法令紋幾乎沒可能，因為肌膚上的紋路就好像摺疊過的紙張，無論怎樣做都是會有摺痕留下。不想留下痕跡，就要在摺疊前將它扼殺在搖籃裡，令這個歲月的「痕跡」愈晚出現在自己臉上愈好。



有不少網友表示昆凌並不適合厚齊瀏海，暴露法令紋，一下子年老10歲。（VCG）

40歲後自然出現法令紋

皺紋是指皮膚表面因收縮而形成一凸一凹的條紋，從20歲後段開始膠原蛋白就會開始減少，當膠原蛋白開減少，就是肌膚開始老化的徵兆。皺紋分為固有性皺紋與活動性皺紋，前者是不管你有沒有活動肌肉，都會在臉上呈現的皺紋；後者則是伴隨肌肉活動而暫時出現的一種皺紋。而法令紋就屬於後者，法令紋會令外表看來顯老、憂愁及嚴肅，除了無法避免的衰老問題，表情豐富、經常大笑的女生也容易造成法令紋。

法令紋會令外表看來顯老、憂愁及嚴肅，除了無法避免的衰老問題，表情豐富、經常大笑的女生也容易造成法令紋。(資料圖片)

一般而言，25到29歲就會在眼部周圍、下巴和嘴巴的女性出現細紋；30至39歲時就會在頸部和額頭上出現皺紋；來到40至49歲時，就會出現額頭紋、法令紋、魚尾紋等明顯的皺紋。但如果早於40歲就出現明顯的法令紋，就可能與遺傳、生活習慣、體重等有關。

一般而言25歲會出現細紋，但如果早於40歲就出現明顯的法令紋，就可能與遺傳、生活習慣、體重等有關。（資料圖片）

過重與過瘦都會加劇法令紋

長時間節食減肥或使用方式不當，很容易使身體出現營養不良；而營養不良，特別是脂肪攝取不足，則會加快喪失膠原蛋白，皮膚失去支撐就會變塌陷而加深法令紋。相反，皮下脂肪層越厚，亦會令法令紋越嚴重，因為脂肪過厚會令臉部下垂，從而加深法紋。如果現在朝著正前方，利用兩手的手掌來把臉頰往上托起而看不到毛孔，就要注意是否有過多脂肪。

明顯的法令紋令李彩華從昔日的仙氣女神變大媽。（FB＠李彩華）

徹底做好防曬

紫外線會加速肌膚老化是老生常談，吸收過量的紫外線輕則會讓皮膚變黑變粗，重則可導致皮膚癌。過量接受陽光照射會直接損傷皮膚深層的彈性纖維和膠原蛋白，令皮膚變得鬆弛無光澤，從而產生皺紋。建議一年四季都要做好防曬防護，包括出門前最少15分鐘擦防曬，還建議使用遮陽傘、遮陽帽、口罩等阻擋紫外線。

范冰冰拍攝節目時會穿防曬衣袖，頭戴遮陽帽，臉上掛墨鏡加口罩，陽光完全沒位置入侵。（資料圖片）

避免過度誇張表情

雖然七情六欲乃是人之常情，但是一些臉部的小習慣例如抿嘴、嘟嘴、大笑，甚至是愁眉苦臉、唉聲嘆氣，都會令到肌肉不停被拉扯，因為臉部表情是由肌肉所控制，只要有表情就一定會帶來紋路，所以長時間就會加深法令紋。當然不是要極端地面無表情地生活，但是一些壞習慣，例如是皺鼻子是可以改掉的。

經常嘟嘴會加深法令紋。（《一起吃晚飯嗎》劇照）

減少攝取糖份

食用含糖量過高的食物是提早出現皺紋的主要原因之一，因為血液中的糖分會與蛋白質結合發生「糖化作用」，最終產生一種有害的物質，而這種物質將會從內部造成皮膚的損害，甚至破壞皮膚上的膠原蛋白和彈性蛋白，進而使臉部產生皺紋或皮膚暗沉的狀況。