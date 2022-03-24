宋慧喬｜新髮型不似40+　白皙透亮肌全靠過期牛奶?靠按摩眼周袪皺

韓國女神宋慧喬最近除了趕拍新劇《The Glory》外，亦有參與廣告拍攝。網民一致盛讚宋慧喬，以短髮新造型拍攝新一輯珠寶廣告照，雖然長髮的她女人味十足，但新造型反而更突顯宋慧喬的輪廓，也更顯年輕。宋慧喬今年將踏入41歲，但除了皮膚相當緊緻、白皙透亮外，就連眼周也保養得的相當好，粉絲們也再次感嘆「怎樣看也不像將41歲」，佩服女神的超強保養術。



宋慧喬日前曾上傳一張短髮的日常照，零修圖下也完美無瑕。（IG/@kyo1122）

身為當紅演員的宋慧喬，工作關係經常需要長時間帶妝，因此如果沒有工作時，她都會盡量素顏讓皮膚休息，即使需要外出也只會擦上防曬，避免紫外線傷害。即使在日常被「野生捕獲」，未經修圖的現場照在網上瘋傳，網民紛紛大讚宋慧喬真人皮膚白滑，顏值經得起考驗。

宋慧喬即使將40歲，但扮起大學生依然違和感。（劇照）

過期牛奶潔面

宋慧喬曾在訪問中表示，她由初出道的「黑豬妹」皮膚蛻變成今日的白富美，就是靠一個秘招：用過期牛奶洗臉，或者用牛奶自製面膜。她表示用牛奶潔面後，皮膚可以溫和去角質，自然會更滑溜，同時也可美白保養。

因應季節勤敷面膜 維持肌膚水潤

另外，宋慧喬非常注重保濕，因此不管是開工前、下班回家後都會敷面膜。同時也會自製蜂蜜雞蛋面膜，一週敷面兩次，以一隻雞蛋混合一茶匙蜂蜜，攪拌後敷在臉上，就可以達致補水保濕、增加彈性及令肌膚變得白皙紅潤。

宋慧喬非常注重保濕，因此不管是開工前、下班回家後都會敷面膜。（IG/@ kyo1122）

按摩眼周擊退細紋

眼部周圍的肌膚很薄，厚度只有一般肌膚的三分一，加上現代人經常使用電子產品，更易令眼周細紋增加。宋慧喬每日除了會做基本的護膚外，更會針對雙眼作護理。先用眼部精華打底，再敷上眼膜約15至20分鐘。將剩餘的精華輕輕按摩至吸收後，用點的方式將眼霜塗抹在眼周，並使用無名指指腹由左至右，畫一個大八字式打圈輕輕按摩，將眼霜塗勻同時舒緩眼睛疲勞。