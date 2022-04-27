鄺潔楹｜累被質疑整容 公開素顏曬超白滑皮膚 揭獨門「整容」秘技

在《愛回家之開心速遞》中飾演香港島大學「島大四美」的鄺潔楹（Judy），憑著155cm身高及甜美外表，被網民封為「哈比女神」。《3日2夜》、《學是學非》、《七公主》等綜藝劇集令她人氣急升，演出機會接踵而來，在TVB一眾新生代女生中脫穎而出。隨著人氣水漲船高，「黑歷史」亦陸續被翻出，網民指她多年前拍廣告的照片與現在截然不同，特別是鼻子由豬膽鼻明顯變高、鼻翼收窄，多次被質疑曾整容。她早前拍片正面回應有關疑團，更直認有「整容」般的分別。



香港島大學的四大女神！（電視截圖）

鄺潔楹擁有一大堆宅男粉絲，她亦不時在社交平台大派福利，甚至不介意分享素顏照。高清鏡頭下的Judy，即使素顏皮膚狀態仍然很好，可保持到靚樣，未至於「面目全非」。對於被網民多番質疑曾整容，Judy指入行前體重曾達120磅，因而臉部較圓潤，所以看上去與現時的樣子有所分別。

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Judy在個人YouTube頻道曾分享17歲時在美國讀高中的照片，從相片可見，Judy的身型的確較現時豐滿，臉上更有明顯的豬膽鼻，加上不懂得化妝，令無論樣貌和身形均與現時的她有很大的差別。對此她解釋是因為曾箍牙，所以臉形有所不同；加上當時比現時重了足足30磅：「當你瘦30磅嘅時候真係可以達到整容級嘅效果！」

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Judy更分享她的獨門「整容」秘技：「因為我媽咪個鼻係高嘅，我就會諗，點解佢個鼻咁高，我咁矮，所以我唔忿氣，就成日用手捏高個鼻，當你由10幾歲開始日日捏自己個鼻，去到20幾歲真係會見到個變化。」Judy希望透過自身經歷讓一眾女生知道，鼻是真的可以捏出來。