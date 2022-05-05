護膚｜為何皮膚越來越乾？楊丞琳保持童顏靠每朝用清水洗臉！

應該不少人都有聽過，每天起床只用清水洗臉，有助保養肌膚，就連有「最強童顏女星」之稱的楊丞琳都以這種方式，保持童顏。不過有皮膚科醫生就表示，並不是每個人都適合早上只用清水洗臉。由於皮膚在晚間所分泌的油脂沒有傷害性，反而有益處，如果早上使用潔面乳洗臉，可能會令肌膚越來越乾；但如果是熬夜過後、油性肌、青春期或生理期前後等油脂分泌特別旺盛時期，就不應該只用清水洗臉，應使用溫和洗面乳清潔出油旺盛的部位。



楊丞琳出道多年，除髮型與妝容因造型而有所轉變外，她的樣貌、氣質和身型都與初出道沒有絲毫分別。（影片截圖：IG@rainie77）

楊丞琳出道多年，除髮型與妝容因造型而有所轉變外，她的樣貌、氣質和身型都與初出道沒有絲毫分別，反而是更勝從前，難怪多年來傳媒或網民也稱楊丞琳為「最強童顏女星」。楊丞琳曾指出，自己每天早上起床僅會使用清水洗面，只需用清水多次來回輕輕擦拭臉部，原因是她認為早上看見臉蛋出現油脂是沒有不好。而事實上她這種說法都得到皮膚科醫生的認同。

楊丞琳多年來的劇照



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睡醒出油反而有助抗衰老

台灣皮膚科醫生廖苑利表示，人體在晚間睡覺時會進行自我修護程序，而肌膚所分泌出來的油脂其實含有維他命E，維他命E可以幫助抗氧化和抗衰老，所以她認為睡醒時臉部有一點油反而是好事。加上晚上睡覺時環境乾淨，不像日間時會有空氣污染等影響，所以中性、乾性或敏感皮膚在早上是不需要額外用潔臉乳洗臉。

中性、乾性或敏感皮膚在早上是不需要額外用潔臉乳洗臉。（VCG）

不過廖苑利也提醒，即使早上無需特別用潔臉乳洗臉，但無論哪種肌膚都需要最少一天用一次溫和的潔臉乳洗臉。特別是現時空氣污染嚴重，空氣中的懸浮粒子和自由基，都會對肌膚造成損害；加上疫情關係，經常配戴口罩都會令臉部特別容易出油。