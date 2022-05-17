隨著年齡增長，人體的新陳代謝會愈來愈慢，所以會出現「飲水都會肥」的錯覺。事實上身型有三成是先天因素導致，但有七成卻是受後天的生活及飲食習慣所影響；加上經常疫情期間經常窩在家中，不自覺食多了沒營養又容易致肥的食物，活動量減少就會導致身體積聚很多脂肪。想促進新陳代謝，養成易瘦體質，緊記3大關鍵及易瘦貼士，愈食愈瘦指日可待。



身型有三成是先天因素導致，但有七成卻是受後天的生活及飲食習慣所影響（資料圖片）

近年經常聽見所謂「易胖體質」和「易瘦體質」，其實易胖體質即是指吸收非常好，但代謝力較差；而易瘦體質則相反，是吸收力沒有很好而代謝力就非常快。由此可見，減肥的重點不在於你進食了多少東西，而是新陳代謝的快慢，只要新陳代謝能比吸收的速度快，基本上喜歡食什麼都可以。促進新陳代謝要緊記3大關鍵：穩定血糖、攝取少量碳水化合物及配合適量運動。

▼3點提高熱量消耗不掉基礎代謝▼

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易瘦貼士：減少進食香蕉西瓜

水果是不少人減肥時會多食的食品，認為水果含高纖維能促進消化，不怕變胖甚至會以水果當作正餐。但不少水果的升糖指數十分高，當進食升糖指數高的食物時，會將血糖突然拉高，而身體會分泌胰島素令血糖下降，血糖忽高忽低會更容易產生肌餓感，從而增加食量及加快吸收，所以會更容易變胖。看似健康的香蕉、西瓜、菠蘿、木瓜及芒果等，都是減肥的敵人，要減少進食。

香蕉的升糖指數十分高。（Unsplash）

易瘦貼士：多食蛋白質

早餐可以適量的多吃蛋白質，例如蛋、奶製品、瘦肉、菇類及豆類等。蛋白質對促進新陳代謝非常重要，因為蛋白質可以有效減少飢餓感和穩定血糖，血糖穩定就不容易有飢餓感，而且消化蛋白質會比較需要多能量，所以很適合代謝差的人進食。

雞蛋是優質蛋白質，可以有效減少飢餓感和穩定血糖。（Unsplash@Ben Kolde）

易瘦貼士：多食泡菜、酸菜

腸道健康自然可以將身體內的老舊廢物排走，因此我們可以從食品中直接攝取天然益生菌，如無糖乳酪飲品、無糖乳酪、泡菜、酸菜、味增、納豆等發酵食物，這些食物不但可以可以促進腸胃蠕動，裡面同時含有豐富的益生菌，可以確保腸道健康。

乳酪蘊含豐富營養素，可以確保腸道健康。（photo-ac）

易瘦貼士：多喝水

人體有70%是由水組成，當水分攝取不足，血液濃度會變濃稠，容易誘發些心血管等疾病，新陳代謝也會變差，千萬別等口渴才開始找水喝，也不要以牛飲的方式短時間喝水，對腸胃刺激大，也很快就會隨尿液排出。

多喝水除了可降低飢餓感，還能幫助消化、改善排便不順等問題。（《等一個人咖啡》劇照）

喝水除了可降低飢餓感，還能幫助消化、改善排便不順等問題。有研究發現進食前半小時喝水，堅持三個月後，可以減輕體重的機率增加了44%。

易瘦貼士：保持足夠睡眠

不是偷懶的藉口，事實上多睡覺是有助瘦身減肥。由於睡眠不足會令代謝率下降；睡眠不足更會令身體不能分泌足夠的瘦體素（Leptin），幫助抑制食慾，所以睡眠不足時特別容易想以食物提神。