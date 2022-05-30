凍齡｜台灣第一名媛逆生長秘訣　孫芸芸憑四大習慣與女兒成姊妹花

【台灣第一名媛｜孫芸芸逆齡秘訣】有台灣「第一名媛」之稱的孫芸芸，不時出席時尚活動和活躍社交媒體，不難發現她打扮時尚又有活力，一點也不像44歲的兩子之母，說是單身貴族也不為過。早些年更被英國傳媒認為她與女兒廖思惟的合照，「look like sisters」而掀起熱話。孫芸芸的逆齡生長秘訣，實在值得一眾女士們參考。



孫芸芸日前於IG上po出與女兒Trinity（左）和兒子Zender（右）的合影，完全看不上是兩子之母。（圖片：IG@aimeeyunyunsun）

台灣名媛孫芸芸在1999年，21歲時嫁給微風集團董事長廖鎮漢，婚後育有一子一女。孫芸芸早前曾分享舊照，可見20年前初為人母的孫芸芸，抱著還是嬰兒的女兒廖思惟，一臉幸福。廿年過去，當日的嬰兒已長大成變美人，但媽媽仍然絲毫不變，單看孫芸芸就好像是近照，彷彿多年來是吃防腐劑一樣。

孫芸芸凍齡｜專注做好保濕

別以為孫芸芸父親是台灣大哥大創辦人，媽媽是台灣元大證券副董事長，家境雄厚就會「離地」使用高昂的護膚品或每日花大量時間打理臉蛋。事實上孫芸芸曾表示，她的日常保養沒有太多步驟，基本就是化妝水、精華液、眼霜、乳液，有時會按天氣而再加上乳霜和護膚油。

孫芸芸平日從保養到化妝，只需10分鐘時間完成，也不會刻意分日間和晚間的產品，但有一點是她堅持要做妥的，就是保濕。由於她本身是乾性皮膚，加上會到世界各地飛行，所以保濕是她十分注重的地方，避免太乾出現細紋，太滋潤會生粒粒，因此她偏愛擦大量的精華液來保濕。

孫芸芸凍齡｜全身任何地方都要保濕

孫芸芸堅持保濕的程度，連手指頭及腳趾縫都要顧及。孫芸芸全身每個微小部位，都會進行保濕。除了洗澡後必要搽保濕乳的「基本功」外，出門時都會搽保濕乳，通常她一上車就會拿出乳液擦腳趾、腳後跟等容易被忽略的地方，不只可以令身體看起來更加水潤光澤，也可以順便多做一重保濕，避免因肌膚太乾而產生細紋。

孫芸芸凍齡｜所有護膚品都抹到頸部

不少女士會很注重臉部的保養，但卻忽略頸部的護理，一旦出現頸紋就難以逆轉。因此孫芸芸自十多歲就開始對頸部進行保養，每日早晚都會使用跟臉部相同產品、相同用量的護膚品塗抹於頸部；後來孫芸芸更用眼霜搽在頸部上，即使富貴如她都覺得自己奢侈，但效果都相當明顯。現在44歲的孫芸芸真的一條頸紋都沒有！

孫芸芸凍齡｜以蔬菜和白肉為主食

孫芸芸的身材也保持得非常好，除了勤做運動，她相當注意飲食健康，以白肉和蔬菜為主。她每天都吃大量的蔬菜，烹調方法可以是白烚，也會弄成沙律；另外她亦習慣吃脂肪少的雞胸，只需簡單以鹽和黑椒調味就可以。不過她偶爾也會放縱一下，以大餐獎勵自己，但大部份時候都非常自律地吃蔬菜和白肉。